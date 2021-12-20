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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"الاتحاد" الإماراتية: «إعلان الإمارات للغة العربية» يوحد جهود المؤسسات الثقافية للحفاظ على اللغة

صدى البلد

أكدت صحيفة (الاتحاد) الإماراتية، أن «إعلان الإمارات للغة العربية» الذي وقعه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بحضور وزراء الثقافة العرب، يمثل خريطة طريق شاملة تغطي جميع المجالات المرتبطة باللغة العربية، ويوحد جهود المؤسسات الثقافية في الدول العربية للحفاظ على اللغة.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الإثنين تحت عنوان "لغتنا العربية.. حاضرنا ومستقبلنا" - أن انعقاد قمة اللغة العربية، وإطلاق «إعلان الإمارات للغة العربية»، مبادرتان إماراتيتان سبقهما مشروع وطني بإعداد تقرير سنوي تصدره وزارة الثقافة والشباب الإماراتية حول «حالة اللغة العربية» يقرأ واقعها ويستشرف مستقبلها، إلى جانب تأسيس مركز أبوظبي للغة العربية، وهي في مجملها مبادرات نوعية تأتي في إطار جهود الدولة المتواصلة للحفاظ على لغة الضاد وتعزيز مكانتها عالمياً وحضورها لدى الأجيال المقبلة، خاصة في ظل التحديات الحالية وعلى رأسها الفضاء الرقمي.

وأشارت إلى أن عشرة بنود في «إعلان الإمارات» الذي تزامن مع اليوم العالمي للغة العربية، تضمن أن تبقى العربية لغة العصر، عبر بلورة التشريعات الداعمة للغة العربية، وتطوير مناهج اللغة العربية، كما تكفل تصميم مستقبل جديد يجعل منها لغة تكنولوجيا واقتصاد وعلوم وإعلام وفن وصناعة.
 

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