مؤسسة طابة تنظم ندوة تدريبية بعنوان مفاتيح الصحبة

نظمت مؤسسة طابة للأبحاث والاستشارات برئاسة الحبيب علي الجفري دورة تدريبية بعنوان " مفاتيح الصحبة من كتب التراث إلى عصرنا اليوم ،قدمها الشيخ عبدالكريم باشراحيل الباحث بالمؤسسة.

وتضمنت الدورة حديثا عن أهمية الصحبة، صفات الصاحب، آداب الصحبة، أنواعها، ثمرة الصحبة.

تأتي هذه الدورة ضمن أنشطة مبادرة تزكية وعمارة إحدى مبادرات مؤسسة طابة للأبحاث والاستشارات، وهي مبادرة تسعى لبناء الإنسان وتزكية نفسه ليقوم بإعمار الأرض على وصف الإتقان والإحسان كما أراد الخالق سبحانه وتعالى.



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