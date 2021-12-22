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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مؤسسة طابة تنظم ندوة تدريبية بعنوان مفاتيح الصحبة

الشيخ عبدالكريم باشراحيل
الشيخ عبدالكريم باشراحيل الباحث بالموسسة

نظمت مؤسسة طابة للأبحاث والاستشارات برئاسة الحبيب علي الجفري دورة تدريبية بعنوان "  مفاتيح الصحبة من كتب التراث إلى عصرنا اليوم ،قدمها الشيخ عبدالكريم باشراحيل الباحث بالمؤسسة.

وتضمنت الدورة حديثا عن أهمية الصحبة، صفات الصاحب، آداب الصحبة، أنواعها، ثمرة الصحبة.

تأتي هذه الدورة ضمن أنشطة مبادرة تزكية وعمارة إحدى مبادرات مؤسسة طابة للأبحاث والاستشارات، وهي مبادرة تسعى لبناء الإنسان وتزكية نفسه ليقوم بإعمار الأرض على وصف الإتقان والإحسان كما أراد الخالق سبحانه وتعالى.


وتعمل المؤسسة كجسر اتصال تطبيقي لدراسات مؤصلة واستقراء فاحص للواقع مترجمة للمجتمع في قالب عصري، فليس هدفها الربح ، وتُعنى بتقديم أبحاث ومبادرات واستشارات وتطوير كفاءات، وتسهم في إعادة تأهيل الخطاب الإسلامي المعاصر للاستيعاب الإنساني، وإعداد مشاريع تطبيقية تخدم المثل العليا لدين الإسلام وتبرز صورته الحضارية المشرقة.

نظمت مؤسسة طابة للأبحاث والاستشارات الحبيب علي الجفري آداب الصحبة

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