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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أطول رجل في العالم يبحث عن عروس جديد

أطول رجل في العالم
أطول رجل في العالم يبحث عن عروس جديد: الروسية ستعشق زوجها

يبحث سلطان كوسين، أطول رجل في العالم، عن زوجة جديدة تنجب له ولدا وابنة وذلك بعد انفصاله عن زوجته الأولى السورية الجنسية. 

وسافر «كوسين» الذي حطم الرقم القياسي العالمي بطول بلغ 8 أقدام و3 بوصات (2.51 مترًا) إلى العاصمة موسكو من أجل البحث عن عروس روسية. 

وتزوج أطول رجل في العالم من امرأة سورية طولها 5 أقدام و 9 بوصات (1.75 مترًا) تُدعى ميرف ديبو، 29 عامًا ، في عام 2013.

وفي مقابلة إعلامية سابقة، قال إن أكبر مشاكله مع زوجته هي التواصل، لأنه يتحدث التركية، بينما زوجته لا تتحدث إلا العربية.

وحسب صحيفة «الديلي ستار» البريطانية فإنه على الرغم من مشكلة الاتصال استمر الزواج عدة سنوات حتى انفصلا الزوجان مؤخراً ليقرر البحث عن عروس جديدة منذ أوائل سبتمبر. 

وأوضح سلطان كوسين أنه سمع أن المرأة الروسية تتمتع بجمال لا يصدق، وروح محبة، كما أنها ستعشق زوجها إلى الأبد، فهم يحبون الرجال المهذبين؛ لذا يجب أن يكون الأمر سهلاً!. 

وأضاف أطول رجل في العالم في البرنامج التلفزيوني «دعهم يتكلمون»: «يمكنني توفير المال بشكل جيد، وأود أن أعود بزوجتي إلى تركيا، أعيش في مكان تاريخي في الجنوب الشرقي  بعيدًا عن البحر». 

ومن غير الواضح كم الوقت الذي يخطط كوسن للبقاء في روسيا بحثًا عن عروسه القادمة.

ويعد سلطان كوسين، 39 عاما، مزارع تركي أصيب بورم في الغدة النخامية تسبب في معاناته من العملقة وضخامة النهايات أي عندما تفرز الغدة النخامية الكثير من هرمون النمو. 

واعتاد كوسن، وهو من أصل كردي على أن يكون طويل القامة للغاية، لكنه يعترف أن ذلك يسبب له أحيانًا بعض الصعوبات وعدم الراحة.

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