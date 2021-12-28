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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

صدمة للأطباء.. استخراج إسورة من أمعاء طفل سعودي| صور

إسورة داخل أمعاء
إسورة داخل أمعاء طفل

ترك الأطفال دون رقابة أثناء اللعب قد تكون عواقبه وخيمة، خاصة بالقرب من الأشياء المعدنية والدقيقة.

 

استطاع الأطباء في مستشفى الملك عبدالعزيز إنقاذ طفل سعودي في السادسة من عمره من الموت، بعد اكتشاف جسم غريب داخل أمعائه.

كان الطفل قد حضر إلى طوارئ مستشفى الملك عبدالعزيز في السعودية يشتكي ألمًا يزداد في البطن منذ 4 أيام، مما دفع الأطباء لإجراء الفحوصات اللازمة له.

 

وقد وقعت الصدمة كالصاعقة على الأطباء عند رؤية جسم غريب داخل أمعاء الطفل، تبين أنها "إسوارة" ابتلعها الطفل ذو الـ6 أعوام.

وعلى الفور تمّ إدخال الطفل لغرفة العمليات واستخراج الإسوارة، وتمّ استئصال الأجزاء المتضررة من الأمعاء في عملية استغرقت ساعتين ونصفاً تكللت بالنجاح.

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