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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مستشفيات في لندن تقرر حظر غالبية زيارات المرضى بعد ارتفاع إصابات كورونا

كورونا
كورونا

منعت سلسلة مستشفيات في جنوب لندن المرضى البالغين المحتجزين للعلاج من استقبال زوار ما لم تكن هناك "ظروف استثنائية"، وذلك بسبب ارتفاع معدلات كوفيد.
وقالت جمعية مستشفيات "ليويشام وجرينيتش ترست" إن حظر الزيارات ستنطبق على مستشفى جامعة لويشام ومستشفى الملكة إليزابيث في وولويتش اعتبارًا من الأربعاء، وفق صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.
ويعني هذا القرار أنه لن يُسمح لمعظم المرضى المقيمين بالزوار، على الرغم من أن أن بعض الحالات تتعلق بولادة بعض النساء، وكبار السن، والأطفال ولكن يُسمح لهم بزيارة واحدة على الأقل.
وأشارت جمعية المستشفيات: "أنه اعتبارًا من هذا التاريخ، لن يُسمح لغالبية المرضى في المستشفيات باستقبال زوار أثناء إقامتهم".
وقال متحدث باسم الإدارة في بيان إن هذا يرجع إلى ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 في المستشفيات.
وأضاف: "لقد كان هذا قرارًا صعبًا للغاية، ولكن - في ظل الظروف الحالية - نحتاج إلى بذل كل ما في وسعنا للحفاظ على سلامة المرضى والموظفين والزوار".
وقالت المستشفى إن هذا الإجراء سيبقى قيد المراجعة المنتظمة حيث سيجري تخفيف القرار بمجرد أن يكون ذلك آمنًا.

مستشفيات لندن كوفيد ليويشام وجرينيتش ترست مستشفى جامعة لويشام مستشفى الملكة إليزابيث

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