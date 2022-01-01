الجزائر...عبد المجيد تبون يصادق على منح تونس قرض ب300 مليون دولار

صادق رئيس الجمهورية الجزائرية ،عبد المجيد تبون على البروتوكول المالي مع تونس، والذي تم على إثره الموافقة على منح تونس قرض بقيمة 300 مليون دولار.

وجاء في في العدد الأخير للجريدة الرسمية الجزائرية، (الرائد الرسمي) أن تبون صادق على البروتوكول المالي بين الحكومة الجزائرية والحكومة التونسية، المّوقع بتونس بتاريخ 9 ديسمبر الفارط.

وتجدر الاشارة إلى أن البروتوكول المالي، الذي تم ابرامه يوم 9 ديسمبر 2021، بين حكومة نجلاء بودن والحكومة الجزائرية ويتعلق بمنح قرض لفائدة الجمهورية التونسية، وتمت الموافقة عليه من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد في مرسوم صدر في الرائد الرسمي يوم 14 ديسمبر 2021.