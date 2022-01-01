منتخب الجزائر يواجه جامبيا وديا اليوم فى قطر إستعدادا لأمم إفريقيا

يخوض فى تمام الساعة السابعة مساء اليوم السبت منتخب الجزائر بقيادة جمال بلماضي مباراة ودية أمام نظيره منتخب جامبيا على ملعب استاد سحيم بن حمد فى قطر.

كان المدير الفني للمنتخب الجزائري جمال بلماضي، أعلن إصابة 3 لاعبين بفيروس كورونا، قبل انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا فى الكاميرون يوم 9 يناير الجاري وتستمر حتى يوم 6 فبراير القادم.



وأكد بلماضي في مؤتمر صحفي نشره موقع الاتحاد الجزائري، أن المصابين هم يوسف بلايلي والمدافعين محمد أمين توقاي وحسين بن عيادة، مشيرا إلى أنهم "في صحة جيدة ولا يعانون أي أعراض".

وأضاف أنه "يمكن استعادة يوسف بلايلي و التحاقه بالتدريبات الخميس أو الجمعة"، بعد نهاية فترة حجره في الدوحة، بينما لم يغادر محمد أمين توقاي وحسين بن عيادة الجزائر.



ويستعد منتخب الجزائر للمشاركة في كأس أمم إفريقيا التي تقام في الكاميرون، خلال الفترة بين 9 يناير إلى 6 فبراير المقبلين بقوة عبر الانخراط فى معسكر تدريبي فى قطر يتخلله خوض مباريات ودية.

قائمة الجزائر

وضمت القائمة 28 لاعبًا وهم:

في حراسة المرمى: رايس مبولحي ، ألكسندر أوكيدجا، مصطفى زغبة.

خط الدفاع: عيسى ماندي، عبد القادر بدران، مهدي تاهرات، جمال بن العمري، محمد أمين توجاي، يوسف عطال، حسين بن عيادة، رضا حلايمية، رامي بن سبعيني، إلياس شتى.

خط الوسط: راميز زروقي، هاريس بلقبلة، سفيان بن دبكة، آدم زرفان، سفيان فيغولي، إسماعيل بن ناصر.

خط الوسط: رياض محرز، آدم وناس، يوسف بلايلي، سعيد بن رحمة، فريد بولاية، ياسين براهيمي، إسلام سليماني، بغداد بونجاح، محمد الأمين عمورة.

ويتواجد المنتخب الجزائري في المجموعة الخامسة رفقة كوت ديفوار وسيراليون وغينيا الاستوائية.

يذكر أن منتخب الجزائر بقياجة المدرب الوطني جمال بلماضي ضرب موعدًا مع السنغال في المباراة النهائية فى بطولة أمم أفريقيا التى أقيمت فى مصر عام 2019.

رفاق ساديو ماني نجم فريق ليفربول ومنتخب السنغال تمكنوا من إقصاء أوغندا وبنين وتونس في طريقهم، وكانوا يأملون في الثأر من “ الخضر” في مباراة قوية على أرض ستاد القاهرة وتوج منتخب الجزائر باللقب الأخير.

كما توج منتخب الجزائر بلقب بطولة كأس العرب التى أقيمت منافساتها فى قطر مؤخرا بعدما تغلب على نظيره منتخب تونس فى المباراة النهائية بهدفين دون رد.