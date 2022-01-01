عاجل
3 يناير.. ندوة تعريفية عن مبادرة دعم النشر العلمي والعلماء المصريين بجامعة عين شمس البورصة خلال ديسمبر| المؤشر الرئيسي يرتفع 4.8%.. 84 مليار جنيه قيمة التداول.. 75% نسبة استحواذ المصريين.. 126 مليون جنيه مشتريات العرب حبس طرفي مشاجرة تسببا فى مقتل شخص وإصابة 4 أخرين بمصر الجديدة لتجنب آثاره الجانبية.. تعرف على أضرار زيت السلمون للجسم كريسماس آخر تحت غيوم كورونا.. دول تلغي احتفالات رأس السنة بسبب أوميكرون.. وقيود صارمة تحبس السكان عشية العام الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب الجزائر يواجه جامبيا وديا اليوم فى قطر إستعدادا لأمم إفريقيا

منتخب الجزائر
منتخب الجزائر

يخوض فى تمام الساعة السابعة مساء اليوم السبت منتخب الجزائر بقيادة جمال بلماضي مباراة ودية أمام نظيره منتخب جامبيا على ملعب استاد سحيم بن حمد فى قطر.

 

كان المدير الفني للمنتخب الجزائري جمال بلماضي، أعلن إصابة 3 لاعبين بفيروس كورونا، قبل انطلاق  بطولة  كأس أمم إفريقيا فى الكاميرون يوم 9 يناير الجاري وتستمر حتى يوم 6 فبراير القادم.
 

وأكد بلماضي في مؤتمر صحفي نشره موقع الاتحاد الجزائري، أن المصابين هم يوسف بلايلي والمدافعين محمد أمين توقاي وحسين بن عيادة، مشيرا إلى أنهم "في صحة جيدة ولا يعانون أي أعراض".

 

وأضاف أنه "يمكن استعادة يوسف بلايلي و التحاقه بالتدريبات الخميس أو الجمعة"، بعد نهاية فترة حجره في الدوحة، بينما لم يغادر محمد أمين توقاي وحسين بن عيادة الجزائر.


ويستعد منتخب الجزائر للمشاركة في كأس أمم إفريقيا التي تقام في الكاميرون، خلال الفترة بين 9 يناير إلى 6 فبراير المقبلين بقوة عبر الانخراط فى معسكر تدريبي فى قطر يتخلله خوض مباريات ودية.

 

قائمة الجزائر

 

وضمت القائمة 28 لاعبًا وهم:

 

في حراسة المرمى: رايس مبولحي ، ألكسندر أوكيدجا، مصطفى زغبة.

 

خط الدفاع: عيسى ماندي، عبد القادر بدران، مهدي تاهرات، جمال بن العمري، محمد أمين توجاي، يوسف عطال، حسين بن عيادة، رضا حلايمية، رامي بن سبعيني، إلياس شتى.

 

خط الوسط: راميز زروقي، هاريس بلقبلة، سفيان بن دبكة، آدم زرفان، سفيان فيغولي، إسماعيل بن ناصر.

 

خط الوسط: رياض محرز، آدم وناس، يوسف بلايلي، سعيد بن رحمة، فريد بولاية، ياسين براهيمي، إسلام سليماني، بغداد بونجاح، محمد الأمين عمورة.

 

ويتواجد المنتخب الجزائري في المجموعة الخامسة رفقة كوت ديفوار وسيراليون وغينيا الاستوائية.

 

يذكر أن منتخب الجزائر بقياجة المدرب الوطني جمال بلماضي ضرب موعدًا مع السنغال في المباراة النهائية فى بطولة أمم أفريقيا التى أقيمت فى مصر عام 2019.

 

رفاق ساديو ماني نجم فريق ليفربول ومنتخب السنغال تمكنوا من إقصاء أوغندا وبنين وتونس في طريقهم، وكانوا يأملون في الثأر من “ الخضر” في مباراة قوية على أرض ستاد القاهرة وتوج منتخب الجزائر باللقب الأخير.

 

كما توج منتخب الجزائر بلقب بطولة كأس العرب التى أقيمت منافساتها فى قطر مؤخرا بعدما تغلب على نظيره منتخب تونس فى المباراة النهائية بهدفين دون رد.

 

 

منتخب الجزائر جمال بلماضي كورونا أمم أفريقيا يوسف بلايلي حسين بن عيادة رايس مبولحي منتخب جامبيا

موضوعات متعلقة

قبل أيام من انطلاق أمم أفريقيا.. كورونا يضرب منتخب الجزائر

رغم فوز الجزائر برباعية.. جمال بلماضي يهاجم التحكيم الإفريقي

ترشيحاتنا

دعاء بداية العام الجديد 2022 .. كلمات ربانية لليسر والفرج وقضاء الحاجات

مفاجآة صادمة لجميع مستخدمي هواتف جوجل Google Pixel 6.. والشركة في حرج

تعطيل الدارسة اليوم بجميع المدارس والمعاهد في الغربية

البرهان: السودان يواجه تهديدات وجودية لا يمكن التغافل عنها

بقبعات بابانويل.. عروسان يحتفلان بزفافهما بميدان المحطة بـ أسوان ..صور

المنتخب يتواصل مع صلاح بعد إصابة ٣ لاعبين من ليفربول بـ "كورونا"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الثانية في 8 شهور|الأطباء تنفي وفاة مجدي يعقوب|معلومات لا تعرفها عن السير

تغيير سعر البنزين 2022 .. تدخل جديد من الحكومة في أسعار المحروقات

ده أحلى رئيس في العالم.. هدية السيسي للمصريين في رأس السنة |شاهد

إسماعيل بلانكو يفجر مفاجأة بشأن جذوره المصرية.. ويكشف موقفه من تمثيل الفراعنة في مونديال 2022 |حوار

بـ4 تحذيرات من المحافظ .. تعطيل الدراسة في الغربية غدا لسوء الطقس

مدبولي يهنئ الشعب المصري بمناسبة العام الميلادي الجديد

رسميا .. تعطيل الدراسة غدا في جميع مدارس الدقهلية

سيول تضرب عدة مناطق بعد قليل.. الأرصاد توجه تحذيرات جديدة للمواطنين.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

30 عاما على غمزة حمدي الوزير.. كيف اكتسح قبضة الهلالي الإيرادات أمام ضد الحكومة؟

مخلل وملابس داخلية.. أغرب احتفالات رأس السنة قبل ساعات من العام الجديد 2022

ريم مصطفى تحتفل برأس السنة في نص الليل بالسعودية

إنسى.. طرح أول أغنية لـ ندى بهجت قريبًا

فيديو

أهداه قلبه بعد وفاته.. مجدي يعقوب يروي أغرب قصة للتبرع بالأعضاء

فيديو جراف.. عيب تنهش بلحمي.. فاتن موسى توجه رسالة نارية لـ مصطفى فهمي

أبرزهم ميسي وبيل جيتس.. مشاهير عانوا من "التوحد" حتى صاروا نجوم مجتمع| فيديوجراف

انفصلت عن السقا مرتين وأصيبت بمرض نادر..أزمات في حياة مها الصغير|فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ