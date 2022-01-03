الحبايب.. بوسي شلبي تحتفل بعيد ميلاد نادية لطفي وإلهام شاهين ونيللي

احتفلت الإعلامية بوسي شلبي بعيد ميلاد الفنانة نادية لطفي والفنانة إلهام شاهين والفنانة نيللي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشرت بوسي شلبي صور لهم، وعلقت عليها كاتبة: “٣يناير عيد ميلاد الحبايب الله يرحم ناديه لطفي ويسعد قلب الهام شاهين ونيلي اسالكم الفاتحه لناديه لطفي الغاليه وسنه حلوه لالهام ونيلي”.

ونشرت الفنانة إلهام شاهين، صور بصحبه ابنة شقيقتها إلهام صفي الدين، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت إلهام شاهين في الصور من المنزل، بصحبه ابنة شقيقتها، وعلقت علي الصورة، كاتبة: “يارب تكون سنه حلوة علينا جميعاً”.

وكانت قد انتقدت الفنانة إلهام شاهين الفنانين الذين يرفضون الأحضان والقبلات في السينما المصرية والدراما، قائلة: لو مش محترمين تاريخ شادية وهند رستم وسعاد حسني متشتغلش وأبعدوا عن الوسط.

تابعت في لقاء خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON: " مفيش حاجة اسمها سينما نظيفة ده جهل.. واللي بيقول كده يروح يدرس ويفهموا واللي مش عايز ده ميشتغلش".



وعلق الكاتب والسيناريست، د مدحت العدل قائلاً: "المجتمع أصبح أكثر سطحية ولبسنا قشرة الحضارة والروح جاهلية".

وتعليقا على اعتزال الفنانين ومنهم “حلا شيحة”، قالت شاهين: "اللي عايز يعتزل يختفي وميشتغلش ومتعملش داعية دينية".