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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إلهام شاهين تشعل التيك توك برفقة شقيقيها

صدى البلد

هنأ الفنان أمير شاهين شقيق الفنانة إلهام شاهين جمهوره بالعام الجديد وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تيك توك.

ونشر أمير شاهين فيديو كوميدي برفقة شقيقته وعلق قائلا : اول تيك توك لإلهام شاهين 2022.

متشتغلوش وأبعدوا عن الوسط .. رسالة إلهام شاهين للفنانين الرافضين للبوس والأحضان

إلهام شاهين: دورى فى بطلوع الروح لم يقدم فى الدراما المصرية والأجنبية من قبل

 

و كانت قد انتقدت الفنانة إلهام شاهين  الفنانين  الذين يرفضون الأحضان والقبلات في السينما المصرية والدراما، قائلة: لو مش محترمين تاريخ شادية وهند رستم وسعاد حسني متشتغلش وأبعدوا عن الوسط.

تابعت في  لقاء  خلال  برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON: " مفيش حاجة اسمها سينما نظيفة   ده جهل.. والي بيقول كده  يروح يدرس  ويفهموا واللي مش عايز ده ميشتغلش".


وعلق الكاتب والسيناريست، د مدحت العدل قائلاً : "  المجتمع أصبح أكثر سطحية ولبسنا قشرة الحضارة والروح جاهلية".

وتعليقا على اعتزال الفنانين ومنهم “حلا شيحة”، قالت شاهين : "اللي عايز يعتزل يختفي وميشتغلش ومتعملش داعية دينية".

 

امير شاهين أبرز إطلالات إلهام شاهين أبرز تصريحات إلهام شاهين

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