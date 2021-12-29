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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إلهام شاهين: دورى فى بطلوع الروح لم يقدم فى الدراما المصرية والأجنبية من قبل

الهام شاهين
الهام شاهين

أكدت الفنانة إلهام شاهين أنها تعاقدت بشكل رسمى على بطولة مسلسل “ بطلوع الروح ” ، والذى تتعاون فيه مع المخرجة كاملة أبو ذكرى. 

وتابعت الهام شاهين أثناء أستضافتها فى برنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية لميس الحديدى ، ان دورها فى العمل صعب ، خاصة وانه لم يقدم من قبل فى الدراما المصرية أو العالمية . 

وكانت قد فاجأت  الفنانة إلهام شاهين الاعلامية لميس الحديدي  برد فعل غير متوقع في إجابتها على سؤال تفتكري السنة دي  إتكرمتي كتير ليه ؟لتجيب شاهين مازحة : " مش عارفة يمكن هموت قريب "

وذكرت الحديدي  أن مقصدها من السؤال أن التكريم هذا العام   ليس عن عمل فقط    واحد بل على مجمل المسيرة الفنية التي تجاوزت 101 فيلم    لتجيب  شاهين   في لقاء  خلال  برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON قائلة : " فعلاً التكريمات كانت عن مجمل    المسيرة الطويلة    وده أسعدني  "

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وأوضحت أن التكريم الاقرب لقلبها هو تكريم   المسرح القومي   قائلة : " تكريم مهرجان  المسرح القومي   لأنه كان مفاجأة  ومكنتش فاكرة أنا عملت   كم مسرحية والناس كانت ناسية قصة " المسرح " وبيقولوا إحنا عارفين أن شاهين  نجمة مسرح وتلفزيون لكن تكريمي كان مفاجأة بعد ماعملوا كتاب " المتمردة " عني    وفوجئت أني عملت  26 مسرحية !".

واصلت : " انبسطت جداً مكنتش حسابهم   بعض الأعمال المسرحيات عرضت لفترات طويلة مثل بهلول  في إستنطبول  لكن فوجئت   أني  عملت مسرحيات تلفزيون   مهمة جداً   لكن لاتعرض كثيراً مثل مسرحية " المتحذلقات "   مع محمد صبحي وإخراج جلال الشرقاوي والمصيدة  وغيرها  وهي أعمال مهمة   ولايمكن أن تعبر مرور الكرام وعدد 26 مسرحية كبير أوي وكنت سعيدة بالتكريم وأني إفتكرت حاجات حاجات كانت واقعة مني ".

 

إلهام شاهين لميس الحديدي الإعلامية لميس الحديدي الفنانة إلهام شاهين المسرح القومي

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