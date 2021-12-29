إلهام شاهين: مفيش حاجة اسمها سينما نظيفة والبوس والأحضان مطلوب في الفن

انتقدت الفنانة إلهام شاهين الفنانين الذين يرفضون الأحضان والقبلات في السينما المصرية والدراما، قائلة: لو مش محترمين تاريخ شادية وهند رستم وسعاد حسني متشتغلش وأبعدوا عن الوسط.

تابعت في لقاء خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON: " مفيش حاجة اسمها سينما نظيفة ده جهل.. والي بيقول كده يروح يدرس ويفهموا واللي مش عايز ده ميشتغلش".



وعلق الكاتب والسيناريست، د مدحت العدل قائلاً : " المجتمع أصبح أكثر سطحية ولبسنا قشرة الحضارة والروح جاهلية".

وتعليقا على اعتزال الفنانين ومنهم “حلا شيحة”، قالت شاهين : "اللي عايز يعتزل يختفي وميشتغلش ومتعملش داعية دينية".