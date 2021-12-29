لميس الحديدي تسأل إلهام شاهين: "ليه بيحصل جدل كل ما بتقولي حاجة"..والفنانة ترد|فيديو

حول المومس الفاضلة

علقت الفنانة إلهام شاهين على الجدل الذي أثير في عام 2021 حول مبادرتها بالتبرع بالأعضاء ومسرحية "المومس الفاضلة" قائلة: "مش بقصد خالص في كل مرة بتكلم فيها، كله بحسن نية مفيش في دماغي إنه هيعمل جدل زي ما قلت إني هعيد عمل مسرحي مفيش في دماغي بنسبة 1 في المليون أي حاجة في دماغي إني أعمل الجدل ده كله .

وتابعت "شاهين" في لقاء خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON: برضه لما قلت إني لما أموت سأتبرع بأعضائي لو فيها حاجة سليمة حد عايز قلب أو قرنية عين أو فص كبد ومش بفرض على حد".

وقاطعها الدكتور مدحت العدل قائلاً: ده جسمها مش جسم حد تاني" لتواصل شاهين قائلة: لما تكلمت مع رجال دين بتفهم فيه قالولي دي صدقة جارية بعد لما تموتي وفرحت بده جداً".

متمنية أن يتم تفعيل قانون التبرع بالأعضاء في عام 2022 بشكل حقيقي قائلة: "محتاج يتفعل بشكل حقيقي وهو موجود بالفعل".

وعقب العدل قائلاً: "حصل غسيل مخ للعقل المصري سواء ليبرالي أو غيره ، في السنين الماضية ومعدناش نقبل الاختلاف وإلهام شاهين قالت رأيها في موضوع التبرع بالأعضاء والناس هاجموها واعتبروا إنهم هم فقط المؤمنين اللي واخدين توكيل من ربنا".

وعقبت الحديدي قائلة: "لا نعيش في نفس المجتمع الذي كان في الخمسينيات والستينيات.. ليرد العدل قائلاً: “المجتمع تقهقر وحصل له تسطيح لكل المعاني المهمة والسوشيال ميديا ترك مساحة لكل من يريد أن يتكلم وعاوز يعمل تريند”.