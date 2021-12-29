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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حول المومس الفاضلة

لميس الحديدي تسأل إلهام شاهين: "ليه بيحصل جدل كل ما بتقولي حاجة"..والفنانة ترد|فيديو

الهام شاهين
الهام شاهين

علقت الفنانة إلهام شاهين على الجدل الذي أثير في عام 2021 حول مبادرتها بالتبرع بالأعضاء   ومسرحية "المومس الفاضلة"  قائلة: "مش بقصد خالص في كل مرة بتكلم فيها، كله بحسن نية مفيش في دماغي إنه هيعمل جدل زي ما قلت إني هعيد عمل مسرحي مفيش في دماغي بنسبة 1  في المليون   أي حاجة في دماغي إني أعمل الجدل ده كله .

وتابعت "شاهين" في لقاء  خلال  برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON: برضه لما قلت إني لما أموت  سأتبرع بأعضائي لو فيها حاجة سليمة حد عايز قلب أو قرنية عين أو فص كبد ومش بفرض على حد".

وقاطعها  الدكتور مدحت العدل قائلاً: ده جسمها مش جسم حد  تاني" لتواصل شاهين قائلة:  لما تكلمت مع رجال دين بتفهم فيه قالولي دي صدقة جارية بعد لما تموتي وفرحت بده جداً".

متمنية أن يتم تفعيل قانون التبرع بالأعضاء في عام 2022 بشكل حقيقي قائلة: "محتاج يتفعل بشكل حقيقي وهو موجود بالفعل".

وعقب  العدل قائلاً: "حصل غسيل مخ للعقل المصري سواء ليبرالي أو غيره ، في السنين الماضية ومعدناش نقبل الاختلاف وإلهام شاهين قالت رأيها في موضوع التبرع بالأعضاء والناس هاجموها واعتبروا إنهم هم فقط المؤمنين اللي واخدين توكيل من ربنا".

وعقبت الحديدي قائلة: "لا نعيش في نفس المجتمع الذي كان في الخمسينيات والستينيات.. ليرد العدل قائلاً: “المجتمع تقهقر وحصل له تسطيح لكل المعاني المهمة والسوشيال ميديا ترك مساحة لكل من يريد أن يتكلم وعاوز يعمل تريند”.

الإعلامية لميس الحديدي الفنانة إلهام شاهين لميس الحديدي إلهام شاهين عام 2021 مسرح 2021 السوشيال مدحت العدل التبرع بالأعضاء

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