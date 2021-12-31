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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

متشتغلوش وأبعدوا عن الوسط .. رسالة إلهام شاهين للفنانين الرافضين للبوس والأحضان

صدى البلد

انتقدت الفنانة إلهام شاهين  الفنانين  الذين يرفضون الأحضان والقبلات في السينما المصرية والدراما، قائلة: لو مش محترمين تاريخ شادية وهند رستم وسعاد حسني متشتغلش وأبعدوا عن الوسط.

تابعت في  لقاء  خلال  برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON: " مفيش حاجة اسمها سينما نظيفة   ده جهل.. والي بيقول كده  يروح يدرس  ويفهموا واللي مش عايز ده ميشتغلش".

إلهام شاهين: مفيش حاجة اسمها سينما نظيفة والبوس والأحضان مطلوب في الفن


وعلق الكاتب والسيناريست، د مدحت العدل قائلاً : "  المجتمع أصبح أكثر سطحية ولبسنا قشرة الحضارة والروح جاهلية".

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديوجراف التالي:

 

 

إلهام شاهين الفنانة إلهام شاهين السينما المصرية كلمة أخيرة مدحت العدل السينما المصرية والدراما

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