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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالروب.. إلهام شاهين تحتفل مع ابنة شقيقتها.. شاهد

إلهام شاهين بصحبه
إلهام شاهين بصحبه ابنة شقيقتها

نشرت الفنانة إلهام شاهين، صور بصحبه ابنة شقيقتها إلهام صفي الدين، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت إلهام شاهين في الصور من المنزل، بصحبه ابنة شقيقتها، وعلقت علي الصورة، كاتبة: “يارب تكون سنه حلوة علينا جميعاً”.

 

إلهام شاهين تشعل التيك توك برفقة شقيقيها

إلهام شاهين: دورى فى بطلوع الروح لم يقدم فى الدراما المصرية والأجنبية من قبل

 

وكانت قد انتقدت الفنانة إلهام شاهين  الفنانين  الذين يرفضون الأحضان والقبلات في السينما المصرية والدراما، قائلة: لو مش محترمين تاريخ شادية وهند رستم وسعاد حسني متشتغلش وأبعدوا عن الوسط.

 

تابعت في  لقاء  خلال  برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON: " مفيش حاجة اسمها سينما نظيفة   ده جهل.. واللي بيقول كده  يروح يدرس  ويفهموا واللي مش عايز ده ميشتغلش".


وعلق الكاتب والسيناريست، د مدحت العدل قائلاً: "المجتمع أصبح أكثر سطحية ولبسنا قشرة الحضارة والروح جاهلية".

 

وتعليقا على اعتزال الفنانين ومنهم “حلا شيحة”، قالت شاهين: "اللي عايز يعتزل يختفي وميشتغلش ومتعملش داعية دينية".

 

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