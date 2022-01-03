ضبط سيارة محملة بـ 33 شيكارة دقيق أثناء تهريبها بدمنهور

مركز دمنهور

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات التموينية والضربات الاستباقية لمافيا الإستيلاء على الدعم والسوق السوداء، ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار ، والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة.

ضبط سيارة محملة بـ ٣٣ شيكارة دقيق أثناء تهريبها بمركز دمنهور

في نفس السياق نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر، بالتنسيق مع مباحث التموين حملات تموينية على الأسواق بمركز دمنهور، أسفرت عن ضبط سيارة محملة بـ ٣٣ شيكارة دقيق مدعم أثناء تهريبهم من أحد المخابز بقرية حفص مركز دمنهور، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .