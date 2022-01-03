النقل: الشركة الإسبانية ستهدي مصر قطار أفخم من الـ 6 المتعاقد عليهم

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن الشركة الإسبانية ستهدي مصر قطار سابع أفخم من الـ 6 الذين تم التعاقد عليهم، مشيرا إلى طرح المشاركة في القطارات الاسبانية الـ 6 القادمة، على شركات القطاع الخاص المصري والأجنبي.



وتابع كامل الوزير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم الإثنين: “سيكون لدينا 600 عربة مكيفة بمعدل 30 قطار وعربات أخرى سننشئ بها شركة خاصة للنقل المميز”.



وأضاف أن القطار الإسباني الواحد ثمنه 20 مليون دولار تقريبا، الـ 6 قطارات الإسبانية بـ 136 مليون دولار تقريبا.

وأشار إلى أن القطاع الخاص أشطر من القطاع الحكومي في إدارة منظومة السكك الحديد.

وقال وزير النقل، إن أسعار تذاكر القطار ثابتة كما هى ولم يحدث أي تحرك للأسعار، مضيفا أن التذاكر لن تتحرك إلا بعد الانتهاء من تطوير كامل للسكة الحديد.

وأكد كامل الوزير، أن طريق القاهرة الإسكندرية التأخيرات عليه كانت في حدود من ساعة إلى ساعتين بسبب سوء الأحوال الجوية.