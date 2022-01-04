عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة المنصورة يتفقد الاختبارات الإلكترونية لطلاب كلية التجارة

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية لرئيس الجامعه

تفقد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة ، الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب اليوم الثلاثاء  أداء طلاب كلية التجارة لاختبارات الفصل الدراسي الأول بمراكز الاختبارات اون لاين بالكلية وذلك في اطار استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فيما يتعلق بالتوسع في نشر ثقافة التحول الرقمي وما اتخذته جامعة المنصورة من إجراءات في مجال تطوير نظم التقويم والامتحانات، ولتحسين مخرجات العملية التعليمية ولتحقيق العدالة والشفافية في تقييم الطلاب، وما تم استحداثه من نُظم وأساليب للاختبارات وتصميم لبنوك الأسئلة (Q mans) التي يتم مراجعتها من خلال مركز القياس والتقويم بالجامعة.

 

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور طارق غلوش كلية التمريض، الدكتورة نهى هيكل وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومدير مراكز الاختبارات الالكترونية بالجامعة، الدكتورة منى إبراهيم وكيل كلية التجارة لشئون الطلاب، الدكتور مصطفى الجيار نائب مدير مراكز الاختبارات الالكترونية بالجامعة.

وكانت اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول قد بدأت نهاية شهر ديسمبر 2021 لطلاب مختلف كليات الجامعة وتستمر لمدة شهر، وقد استضافت معامل الاختبارات اون لاين 122 طالب وطالبة من طلاب كلية التجارة على عدة فترات طوال اليوم الأول لاختبارات منتصف الفصل الدراسي الاول، كما تم رفع فيديوهات لتعريف الطلاب بآليات الاختبار، وذلك لتسهيل مهمة الطلاب في أداء الاختبارات الالكترونية.

IMG-20220104-WA0077
IMG-20220104-WA0077
IMG-20220104-WA0081
IMG-20220104-WA0081
IMG-20220104-WA0079
IMG-20220104-WA0079
IMG-20220104-WA0080
IMG-20220104-WA0080
IMG-20220104-WA0084
IMG-20220104-WA0084
IMG-20220104-WA0083
IMG-20220104-WA0083
IMG-20220104-WA0082
IMG-20220104-WA0082
IMG-20220104-WA0075
IMG-20220104-WA0075
IMG-20220104-WA0076
IMG-20220104-WA0076
IMG-20220104-WA0073
IMG-20220104-WA0073
IMG-20220104-WA0074
IMG-20220104-WA0074
IMG-20220104-WA0072
IMG-20220104-WA0072
جامعة المنصورة وزارة التعليم العالى الفصل الدراسي الأول الاختبارات الالكترونية مراكز الاختبارات الإلكترونية نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب

موضوعات متعلقة

جامعة المنصورة تبدأ قافلة "جسور الخير 13" بمحافظة الوادي الجديد

ترشيحاتنا

الزمالك يترقب وصول أشرف بن شرقي لحسم ملف تجديد التعاقد

برلماني لـ طارق شوقي: استوردت عملية جراحية جديدة ونسيت الجراح

صاحبة الجمال الاستثنائي.. سيرة ذاتية جديدة لأسطورة هوليوود جريتا جاربو

تعرف على تفاصيل وحدات سكن لكل المصريين.. و100 ألف وحدة إيجار.. فيديو

تهنئة المسيحيين بأعيادهم .. نموذج فريد في الوحدة الوطنية.. وشيخ الأزهر: جائزة شرعا

غزو محتمل لأوكرانيا.. اجتماع أمني عاجل بين حلف الناتو وروسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موسيماني سيرحل خلال أيام.. وفيريرا مديرا فنيا للأهلي

كسرت رقبته.. وفاة شاب في مترو نيويورك أثناء هروبه من دفع التذكرة

إنت تريند.. تفاصيل صادمة في تحقيقات قضية بسنت ضحية الابتزاز الإلكتروني بالغربية

رعب السنين.. لحظة ظهور عفريت في شارع خال من المارة واختفائه بسرعة| شاهد

بعد «جوزين حمام» سفاح الإسماعيلية.. أغرب طلبات المحكوم عليهم بالإعدام

رسميا.. 7 نجوم خارج أمم إفريقيا 2022

فشل في التعدي عليه جنسيا.. الإعدام لسائق توك توك قتل طفلا بأوسيم

ارتدوا ملابس شتوية.. الأرصاد توجه نصائح لـ مواجهة الطقس البارد.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج طبي قديم.. اكتشاف أول ضمادة مصرية لعلاج الجروح داخل مومياء طفلة

وزير الدفاع: مصر ستظل قوية بوحدة نسيجها الوطنى

قطع رؤوس مانيكان عارضات الأزياء .. حركة طالبان تثير الجدل| فيديو

سميرة محسن عن محمد رمضان: موهوب وعليه أن يتصالح مع زملائه.. فيديو

فيديو

تهنئة غير المسلمين وتنظيم النسل ومساجد آل البيت.. تصريحات أحمد عمر هاشم تسيطر على السوشيال ميديا

تخفيض ساعات العمل و4 شهور إجازة وضع.. 7 مزايا لـ المرأة بـ القانون الجديد

ارتفاع جنوني.. أسباب زيادة أسعار الدواجن وموعد انخفاضها

وزير الدفاع: مصر ستظل قوية بوحدة نسيجها الوطنى

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السىء.. حكاية 2022

كريمة أبو العينين

سنة جاية وسنة رايحة

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يكتب «الرؤية والإنجاز»

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

اﻟﻤﺰﻳﺪ