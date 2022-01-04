رئيس جامعة المنصورة يتفقد الاختبارات الإلكترونية لطلاب كلية التجارة

تفقد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة ، الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب اليوم الثلاثاء أداء طلاب كلية التجارة لاختبارات الفصل الدراسي الأول بمراكز الاختبارات اون لاين بالكلية وذلك في اطار استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فيما يتعلق بالتوسع في نشر ثقافة التحول الرقمي وما اتخذته جامعة المنصورة من إجراءات في مجال تطوير نظم التقويم والامتحانات، ولتحسين مخرجات العملية التعليمية ولتحقيق العدالة والشفافية في تقييم الطلاب، وما تم استحداثه من نُظم وأساليب للاختبارات وتصميم لبنوك الأسئلة (Q mans) التي يتم مراجعتها من خلال مركز القياس والتقويم بالجامعة.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور طارق غلوش كلية التمريض، الدكتورة نهى هيكل وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومدير مراكز الاختبارات الالكترونية بالجامعة، الدكتورة منى إبراهيم وكيل كلية التجارة لشئون الطلاب، الدكتور مصطفى الجيار نائب مدير مراكز الاختبارات الالكترونية بالجامعة.

وكانت اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول قد بدأت نهاية شهر ديسمبر 2021 لطلاب مختلف كليات الجامعة وتستمر لمدة شهر، وقد استضافت معامل الاختبارات اون لاين 122 طالب وطالبة من طلاب كلية التجارة على عدة فترات طوال اليوم الأول لاختبارات منتصف الفصل الدراسي الاول، كما تم رفع فيديوهات لتعريف الطلاب بآليات الاختبار، وذلك لتسهيل مهمة الطلاب في أداء الاختبارات الالكترونية.

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