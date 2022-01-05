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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

العلاج بالطاقة الحيوية.. اعرف الحجر الجاذب للثروة والازدهار

صدى البلد

كشفت استشاري العلاج بالطاقة الحيوية والأحجار الكريمة جراند ماستر لبنى أحمد، عن خصائص حجر السترين وتأثيره على الجسم.
واوضحت ان حجر السترين يدعي حجر التجار لخصائصه في المساعدة على تحقيق الوفرة المالية، السترين الأصفر هو حجر جاذب للثروة والازدهار والنجاح و الابداع ويساعد في جميع المشاريع المالية وهو حجر مفيد خاصة في المضاربات المالية والنجاح التجاري بفضل الله تعالي.

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كل مالاتعرفه عن حجر السترين


يساعد السترين ايضا في ايجاد الحلول و تقوية الخيال والابداع وزياده الذكاء والطاقه الذهنيه .


واشارت الي انه يعمل على تنظيف وفتح الرئتين وتحسين التنفس ومعالجه المشاكل الخاصه بالجهاز التنفسي  فحجر السترين  يعمل كدرع ضد الحسد و الغيرة و الحقد لانهم يعتبروا من الطاقات السلبية الموجهة نحو الهالة البشرية. 
اما عن قدرة السترين العلاجية فأوضحت  انه ينشط الطاقة الجسدية و يحفز نشاط الغدد الصماء و يظبط عملية التمثيل الغذائي، ايضا يعالج  مشاكل الهضم و اي عضو في الجهاز الهضمي، و يساعد علي التخلص من السموم المتراكمة في داخل الجسم، ويقلل السترين من متاعب الدورة الشهرية عند النساء.
و يساعد السترين ايضا في الحفاظ علي بشرة سليمة و في التخلص من الحساسية في الجلد.


واشارت الي ان الشاكرات الخاصة بالسترين فهو يوازن ويفتح شاكرتي البطن و الحوض اي الشاكرا الثانية و الثالثة مما يقوي الثقة بالنفس والابداع بشكل كبير و ايضا يقوي القدرة الجنسية عند الجنسين.


ايضا عندما يتواجد في قطعة السترين اللون الذهبي يكون مثاليا لتنشيط شاكرا التاج ايضا مما يوازن الشاكرات السفلية مع الشاكرات العلوية و يعطي وضوح في الفكر وروحانية عالية تساعد علي الاتصال مع الكون وايجاد الحلول.


وبالنسبة لقدرة السترين الروحانية فهو مناسب جدا للاشخاص الحساسين فهو يعمل علي زيادة الطاقة الكونية حول الجسم مما يقوي الهالة بصورة كبيرة ويزيد من الثقه بالنفس.

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