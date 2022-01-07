أصالة تشوق جمهورها لأغنيتها "دخيل الله"

شوقت الفنانة أصالة جمهورها لأغنية جديدة لها “دخيل الله” ضمن ألبوم قصير جديد لها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت: “قريباً رح تكمل هالصوره بألبوم صغير فيه كلً الفنّ والإبداع استمتعوا مبدئيّاً بهالجمال كلام ولحن وتوزيع وبعتقد غُنا .. شال صغير بس حيدفّي وهالأغنيه ( دخيل الله )ضمن هالألبوم الصغير (لاتشكُ للنّاس ) عيشوها وقولوا لي قدّيش حبيتوها.. كلمات: سعود البابطين، الحان: الموسيقار الدكتور طلال، توزيع: ميثم علاء الدّين، أخراج: أحمد الدوغجي”.

من جهة أخرى، ظهرت الفنانة السورية أصالة نصري والإماراتية أحلام الشامسي، في فيديو تداوله عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، من حفل الرياض، الذي أقيم ليلة رأس السنة الجمعة 31 ديسمبر، وضم 13 نجمًا من نجوم الطرب العربي.

وأظهر الفيديو، تريو غنائي يجمع بين «نوال الكويتية، أحلام، أصالة»، حيث ظهرت الأولتين منسجمتين على المسرح وهما يغنيان، بينما كانت أصالة نصري تنظر بصمت لهما، وهو ما أثار حالة جدل حول اشتعال نار الغيرة مجددا من جانب الأخيرة، بعد أزمتهما التي انتهت بالصلح.