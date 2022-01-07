عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أصالة تشوق جمهورها لأغنيتها "دخيل الله"

صدى البلد

شوقت الفنانة أصالة جمهورها لأغنية جديدة لها “دخيل الله” ضمن ألبوم قصير جديد لها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت: “قريباً رح تكمل هالصوره بألبوم صغير فيه كلً الفنّ والإبداع استمتعوا مبدئيّاً بهالجمال كلام ولحن وتوزيع وبعتقد غُنا .. شال صغير بس حيدفّي وهالأغنيه ( دخيل الله )ضمن هالألبوم الصغير (لاتشكُ للنّاس ) عيشوها وقولوا لي قدّيش حبيتوها.. كلمات: سعود البابطين، الحان: الموسيقار الدكتور طلال، توزيع: ميثم علاء الدّين، أخراج: أحمد الدوغجي”.

txt

برسالة رومانسية.. أصالة رفقة زوجها على موتسيكل بأحدث ظهور

txt

لقطة رومانسية بين أصالة نصري وزوجها في حفل الرياض

من جهة أخرى، ظهرت الفنانة السورية أصالة نصري والإماراتية أحلام الشامسي، في فيديو تداوله عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، من حفل الرياض، الذي أقيم ليلة رأس السنة الجمعة 31 ديسمبر، وضم 13 نجمًا من نجوم الطرب العربي.

 

وأظهر الفيديو، تريو غنائي يجمع بين «نوال الكويتية، أحلام، أصالة»، حيث ظهرت الأولتين منسجمتين على المسرح وهما يغنيان، بينما كانت أصالة نصري تنظر بصمت لهما، وهو ما أثار حالة جدل حول اشتعال نار الغيرة مجددا من جانب الأخيرة، بعد أزمتهما التي انتهت بالصلح. 

ترشيحاتنا

العملاق البافاري يكشف النقاب عن iX M60 الرياضية |صور

أجمل دعاء للميت ليلة الجمعة.. يغفر له ويُشفع له الرسول ويسقيه من يده الشريفة

الحبس وغرامة مليون جنيه عقوبة إخفاء بعض الوقائع في البيانات المقدمة من البنوك إلى البنك المركزي

شبيهة بالوكالة.. الملابس المستعملة خطر يهدد بلدا أفريقية

اليمن.. ألوية العمالقة تسيطر على مناطق جديدة غرب شبوة

عضو اتحاد الكرة يكشف سر اختيار حازم إمام و بركات لمنصب مشرفي المنتخب الأول والأوليمبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل وفاتها .. مها أبو عوف تكشف لغز مقتل زوجها عمر خورشيد

سبب وفاة مها أبو عوف و تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها.. خاص

قصة فيلا مها أبو عوف المسكونة.. عاشت 45 سنة مع عفريت يهودي|صور

بعد مفاجأة "كمونة".. صن داونز يحسم الجدل بشأن رحيل موسيماني عن الأهلي|فيديو

المتر بـ 9 آلاف جنيه.. تفاصيل تعويضات سكان الحي السادس بمدينة نصر

في التعديل الجديد .. 3 حالات للتسجيل بالشهر العقاري دون تسلسل للملكية

بعد نقل حياة الدرديري للمستشفى .. توفيق عكاشة : زوجتي معرضة للشلل

بعد حفلي عيد ميلاد إلهام شاهين وليلى علوي.. كورونا يحاصر الوسط الفني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أربعة ملحنين وأغنية واحدة.. كيف وثقت أم كلثوم في الشاب بليغ حمدي ومنحته كلمات أنساك؟

رغم استقرار الأحوال الجوية.. لماذا تحذر البيئة من خروج الأطفال إلى الشوارع؟

بعد حفلي عيد ميلاد إلهام شاهين وليلى علوي.. كورونا يحاصر الوسط الفني

سينما تجارية لا تعبر عن المجتمع.. لماذا قرر المخرج داوود عبدالسيد الهروب إلى الكيت كات؟

فيديو

فيديو جراف.. مسالمة وليست مستسلمة .. ماذا قال الرئيس في حفل عيد الميلاد المجيد

فيديوجراف.. شبح مها أبو عوف وعفريت أمير كرارة .. كيف ظهرت الأشباح للفنانين

الأتوبيس الترددي كل ما تريد معرفته عنه .. ومصير ٣٣ ألف سائق ميكروباص

حكم تهنئة غير المسلمين .. المؤسسات الدينية تحسم الجدل

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ