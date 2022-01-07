شديد البرودة ليلا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت ودرجات الحراراة المتوقعة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس غد، السبت، معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون شديد البرودة ليلا على الأنحاء كافة، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، يتوقع خبراء تكون شبورة مائية كثيفة صباحا (من 4 : 8 صباحا تقريبا ) على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة، فضلا عن فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد بنسبة حدوث 30% قد تمتد إلى الوجه البحري والقاهرة بنسبة حدوث (10%) على فترات متقطعة .

الأرصاد الجوية البحرينية تعلن عن حالة الطقس اليوم

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وإرتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 20 10

الاسكندرية 20 10

وادى النطرون 20 10

طنطا 20 10

شبين الكوم 20 10

دمنهور 20 10

بلطيم 21 11

مطروح 20 09

السلوم 19 10

سيوة 19 08

بورسعيد 19 10

دمياط 19 11

الزقازيق 20 10

المنصورة 20 10

الاسماعيلية 20 10

السويس 18 11

العريش 20 10

رفح 20 09

رأس سدر 21 11

نخل 21 05

نويبع 22 12

طابا 21 09

كاترين 17 02

الطور 22 12

شرم الشيخ 24 15

الغردقة 23 15

مرسى علم 22 14

الفيوم 21 07

بنى سويف 21 07

المنيا 22 06

أسيوط 22 06

سوهاج 23 09

قنا 24 09

الأقصر 25 10

أسوان 24 11

ادفو 25 11

أبوسمبل 24 10

الوادى الجديد 25 07

شلاتين 25 15

ابو رماد 24 15

حلايب 23 16

رأس حدربة 22 15



أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 30 22

المدينة المنورة 26 15

الرياض 20 10

المنامة 19 15

ابوظبى 23 17

الدوحة 22 15

الكويت 19 07

دمشق 15 05

بيروت 20 15

عمان 16 06

القدس 15 06

غزة 20 11

بغداد 19 05

مسقط 22 17

صنعاء 23 09

الخرطوم 33 20

طرابلس 14 10

تونس 14 09

الجزائر 13 08

الرباط 18 04

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

انقرة 11 02

اسطنبول 13 07

اسلام اباد 12 07

نيودلهى 19 08

جاكرتا 32 25

بكين 09 05-

كوالالمبور 33 23

طوكيو 07 01

اثينا 16 10

روما 10 01

باريس 10 04

مدريد 12 02

برلين 03 01

لندن 10 04

مونتريال 12- 13-

موسكو 04- 08-

نيويورك 02 03-

واشنطن 05 02-

نواكشوط 28 17

أديس أبابا 25 11