7 موارد يتكون منها جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية..تعرف عليها

نص قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية في المادة (7) علي أن تكون لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وتشتمل على جميع إيراداته ومصروفاته دون استثناء، وتبدأ السنة المالية للجهاز مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ، ويفتح له حساب بالبنك المركزى المصرى ضمن حساب الخزانة الموحد ، ويتم ترحيل الفائض من عام إلى آخر .

ووفقا للمادة (8) تتكون موارد الجهاز مما يلى :

- ما تخصصه الدولة فى الموازنة العامة من مساهمات .

- حصيلة الرسوم والغرامات المنصوص عليها فى هذا القانون ومقابل الخدمات التى يقدمها الجهاز للغير .

- القروض والمنح والتبرعات والهبات التى يبرمها أو يقبلها مجلس الإدارة، والمنح والإعانات والهبات الأخرى التى توجهها الاتفاقات الدولية إلى مشروعات الجهاز .

- حصيلة إدارة واستغلال الأراضى التى تخصص للجهاز لأغراض حماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية .

- حصيلة إدارة واستغلال البحيرات وموانئ الصيد ومواردها .

- عائد استثمار أموال الجهاز فى المشروعات التى يشارك فيها .

- أى موارد أخرى يحددها مجلس إدارة الجهاز وفقًا لأغراض إنشائه .

يكون للمبالغ المستحقة للجهاز بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز عام على أموال المدين فى مرتبة المبالغ المستحقة للخزانة العامة المنصوص عليها فى المادة (١١٣٩) من القانون المدنى وسابقة على أى امتياز آخر ، عدا المصروفات القضائية والضرائب والرسوم .

وللجهاز فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقًا لأحكام القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥.