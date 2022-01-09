عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

7 موارد يتكون منها جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية..تعرف عليها

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

نص قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية في المادة (7) علي أن تكون لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وتشتمل على جميع إيراداته ومصروفاته دون استثناء، وتبدأ السنة المالية للجهاز مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ، ويفتح له حساب بالبنك المركزى المصرى ضمن حساب الخزانة الموحد ، ويتم ترحيل الفائض من عام إلى آخر .

 

ووفقا للمادة (8) تتكون موارد الجهاز مما يلى :

 - ما تخصصه الدولة فى الموازنة العامة من مساهمات .

 - حصيلة الرسوم والغرامات المنصوص عليها فى هذا القانون ومقابل الخدمات التى يقدمها الجهاز للغير .

 - القروض والمنح والتبرعات والهبات التى يبرمها أو يقبلها مجلس الإدارة، والمنح والإعانات والهبات الأخرى التى توجهها الاتفاقات الدولية إلى مشروعات الجهاز .

 - حصيلة إدارة واستغلال الأراضى التى تخصص للجهاز لأغراض حماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية .

 - حصيلة إدارة واستغلال البحيرات وموانئ الصيد ومواردها .

 - عائد استثمار أموال الجهاز فى المشروعات التى يشارك فيها .

 - أى موارد أخرى يحددها مجلس إدارة الجهاز وفقًا لأغراض إنشائه .

يكون للمبالغ المستحقة للجهاز بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز عام على أموال المدين فى مرتبة المبالغ المستحقة للخزانة العامة المنصوص عليها فى المادة (١١٣٩) من القانون المدنى وسابقة على أى امتياز آخر ، عدا المصروفات القضائية والضرائب والرسوم .

وللجهاز فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقًا لأحكام القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥.

تنمية البحيرات الثروة السمكية البنك المركزي الإعانات موانئ الصيد المشروعات

ترشيحاتنا

دلتاكرون.. قبرص تكشف عن متحور جديد لـ كورونا| تفاصيل

أسرة تختار نمط الثقافة الغربية في الحياة.. علي جمعة يكشف على من تقع الحرمة؟

أفضل المدن السياحية التي تستحق الزيارة في فرنسا 2022.. صور

من الجولة الأولى إلى النهائي.. جدول مباريات أمم إفريقيا بتوقيت مصر

مفيد فوزي يحرج مذيعة إم بي سي: كان يجب أن تقفي للترحاب بي

بتصميم أكبر .. هوندا تكشف النقاب عن سكوتر SH 350i |صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يخاف الميت من الدفن ليلا ؟ أسرار البرزخ 3 ساعات لاتدفن فيها أحدا

مفاجآت 2022.. شيرين عبدالوهاب تعود لحسام حبيب.. وتراجع أدهم نابلسي عن الاعتزال|فيديو

مصر تشهد موجة أمطار وتنبؤ الري يحذر المواطنين خلال الأيام القادمة

3 قرارات مهمة من التموين لأصحاب البطاقات خلال يناير وفبراير 2022

محمد الأمين حاول التواصل معي.. وزيرة التضامن تكشف مفاجآت عن رجل الأعمال

بعد انتشار فيديو الرقص.. طلاق معلمة الدقهلية من زوجها

مفاجأة كيروش.. 5 معلومات عن سبرايل ماكريكيس جوهرة بوروسيا دورتموند

كورونا يضرب النجوم | إصابة 9 فى 48 ساعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ولا الأفلام.. شاهد لحظة هروب سجين من سيارة شرطة أثناء سيرها|فيديو

ميلانيا قبل ترامب.. فستان مرصع باللؤلؤ والماس وتكلفة خيالية لحفل الزفاف|صور

أصاب ضحاياه بفزع من الأمور الجنسية.. كيف هتك محمد الأمين عرض أيتام دار الأيدي الأمينة؟

تستهدف 60 مليون مواطن بـ 700 مليار جنيه.. حياة كريمة تعيد مصر لأهلها برعاية السيسي

فيديو

سرقة وتهديد بالسلاح.. تفاصيل تعرض صابرين لحادثة خلال التصوير

استغل ضعفهن .. النائب العام يصدر قرارًا في قضية محمد الأمين |فيديوجراف

فيديو جراف.. ماذا قال سفير السعودية في لبنان عن حزب الله

عملية اللوزتين .. طبيبان يشعلان النار بـ فم طفل |فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

اﻟﻤﺰﻳﺪ