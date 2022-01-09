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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

سلوى لورين.. صوت يجمع سحر الشرق والغرب بإنشاد "طلع البدر علينا"

المطربة البريطانية
المطربة البريطانية سلوى لورين

تقدم المطربة البريطانية سلوى لورين، حفل إنشاد دينيا الفترة المقبلة، خلال سلسلة الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية التي تقام بمحافظات مصر، ضمن مبادرة "حياة كريمة الثقافية"، التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بمواقعها المختلفة.

وتغني لورين "طلع البدر علينا"، والعديد من أغاني الإنشاد الديني، التي وجدت فيها نفسها، وتشعر بالثقة وراحة البال خلال تأديتها.

وقالت سلوى إنها تريد من خلال حفلاتها، وموهبتها أن تجعل الناس يفكرون بطريقة إيجابية ومتعلمة، وأن تحدث فرقًا ، وتبني الجسور، وتعزز السلام ، وتجمع الناس معًا.

وأضافت أنها تعمل على تطوير نفسها، وتنمية موهبتها في الإنشاد الديني، لتصل به إلى كل مكان، لما به من راحة نفسيه وطمأنينه، وروحانيات كبيرة.

وتشارك الفنانة البريطانية كعضو  لجنة تحكيم في برنامج مسابقة المواهب ICTV Star  والذي سينطلق خلال الشهر الجاري على منصة ICTV Network .

يذكر أن المغنية انجليزية Salwa Lauren  الأصل وقد استمرت في مجالها الفني وتقديم موهبتها بعد دخولها  للإسلام لكن بما يناسب المعايير الدينية.

وللإنشاد الديني قصة تؤكدها كتب التراث بأن بدايته كانت مع بداية الاذان حيث كان بلال المؤذن يجود فيها كل يوم خمس مرات، ويرتلها ترتيلاً حسنًا بصوت جميل جذَّاب، ومن هنا جاءت فكرة الأصوات الندية في التغني بالأشعار الإسلامية، ثم تطور الأمر على أيدي المؤذنين في الشام ومصر والعراق وغيرها من البلدان، وأصبح له قوالب متعددة وطرائق شتى.

وتؤكد كتب التراث الإسلامي أن بداية الإنشاد الديني كان على أيدي مجموعة من الصحابة(ر) في عهد الرسول(صلى الله عليه وسلم)، ثم مجموعة من التابعين. وكانت قصائد حسان بن ثابت، شاعر الرسول(صلى الله عليه وسلم)، هي الأساس للمنشدين. ثم تغنَّوا بقصائد أخرى لغيره من الشعراء الذين كتبوا في موضوعات متنوعة منها: الدعوة إلى عبادة الله الواحد، التمسك بالقيم الإسلامية وأداء الفرائض من صلاة، وزكاة، وحج إلى غير ذلك.

المطربة البريطانية سلوى لورين حفل إنشاد ديني الفترة المقبلة مبادرة حياة كريمة الثقافية الهيئة العامة لقصور الثقافة طلع البدر علينا

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