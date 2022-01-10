عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: بعد كورونا تضاعف عدد الشركات الناشئة.. فيديو

قال باسم لطفي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، إن الشركات الناشئة مبنية علي الابتكار وتوفر الكثير من فرص عمل مباشرة وسريعة وتولد منافسة في النظام الاقتصادي وتعمل علي تعزيز البحث العلمي .

واضاف لطفي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " خبر اليوم " المذاع علي قناه " أون أي " ، إن الشركات الناشئة برعت في التحول الرقمي في ظل جائحة كورونا واصبح كل شيء عن طريق الأون لاين وعملت علي تغير طبيعة عمل الأشخاص واصبح لدي الشركات مرونة اكثر في التوظيف لافتا إلي أن الشركات الناشئة جلعت العمل من المنزل امر طبيعي .

واوضح لطفي ، إن بعد انتشار جائحة كورونا تضاعف عدد الشركات الناشئة علي مستوي العالم ، مؤكدا أن التوظيف المستمر للشباب يعمل علي تنمية الاقتصاد وهذا ما تقوم به الشركات الناشئة .