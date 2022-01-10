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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مؤتمر صحفي لـ كيروش ومحمد صلاح اليوم بشأن مباراة مصر ونيجيريا

كيروش وصلاح
كيروش وصلاح

يعقد كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم ، مؤتمرا صحفيا اليوم للحديث حول مباراة مصر ونيجيريا المقرر إقامتها غدا بالجولة الأولي من منافسات  المجموعة الرابعة لبطولة الأمم الإفريقية .

ومن المقرر أن يتواجد محمد صلاح قائد منتخب مصر بجانب كارلوس كيروش فى المؤتمر الصحفي الذي من إقامته اليوم .

وأصبح البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للفراعنة فى حيرة كبيرة قبل ٢٤ ساعة من مواجهة نيجيريا فى افتتاح مباريات الفراعنة بكأس الأمم الإفريقية المقامة في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير وحتى 6 فبراير المقبل.

وتأتي حيرة كيروش بشأن تشكيل منتخب مصر في ظل المستويات الجيدة التي ظهر عليها اللاعبون في التدريبات والصراع الكبير بينهما لحجز مقعد أساسي في تشكيل الفراعنة أمام النسور النيجيرية .

ويعد مركز الجناح الهجومي الأيسر أكثر المراكز، التي يوجد بها صراع كبير بين عدد من اللاعبين لحجز مكان أساسي في تشكيل المنتخب وعلى رأسهم عمر مرموش ومحمود تريزيجيه ورمضان صبحي .

وفاجأ تريزيجيه الجميع بمستوى فني مميز خلال تدريبات المنتخب على مدار اليومين الماضيين وهو ما أدى إلى دخوله فى الحسابات الفنية بقوة رغم عودته من إصابة بقطع ى الرباط الصليبي قبل عدة أسابيع

ويخوض منتخب مصر، مهمة صعبة في افتتاح مشواره بمنافسات كأس الأمم الأفريقية، حين يواجه نيجيريا، غدًا الثلاثاء، على ملعب رومدي أدجيا، ضمن منافسات المجموعة الرابعة بالبطولة.

يذكر أن منتخب الفراعنة هو الأكثر تتويجًا بلقب كأس الأمم الإفريقية، برصيد 7 مرات، آخرها عام 2010.

 

 

 

 

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