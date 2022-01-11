|إعادة رصف الطريق المتهالك مطلب أهالي عزبة الغابة فى الفيوم

شكا أهالى عزبة الغابة بقرية جبلة فى مركز سنورس التابع لمحافظة الفيوم من تهالك المنطقة، حيث يعيش الأهالي في معاناة بسبب تهالك الطريق وعدم رصفه، مما يعرض حياة المارة للخطر.



ويقول المواطن محمد الفيومى ، في رسالة لخدمة القرّاء “ بين الناس ” التي يقدّمها موقع "صدى البلد": "نعانى نحن أهالى عزبة الغابة بقرية جبلة فى مركز سنورس التابع لمحافظة الفيوم أشد المعاناة من تهالك رصف الطريق المؤدي من المنشيه الجديده مرور بقريه ابو العزايم الخوالد البلد وعدم صلاحيته للسير عليه، وهو ما يؤدى لكثير من الحوادث، خاصة لقائدي المركبات، ويؤدي إلى تدمير السيارات".



وأضاف: "على الرغم من معاناة أهالي عزبة الغابة ، إلا أن العزبة خارج حسابات المسئولين ورئيس المدينة على الرغم من تقديم العديد من الشكاوى لكن دون جدوى أو مراعاه للأهالي".



وطالب برصف الطريق أو الوصول لحل بعدما استعانوا بكل المسئولين ولم تتم الاستجابة حتى الآن، لافتًا إلى أن المعاناة تزداد في فصل الشتاء بسبب تدهور البنية التحتية بسبب مياه الأمطار التي يغرق بها الشارع ، ما يؤدى الى عدم المقدرة على السير في الشارع على الأقدام.



وناشد القارئ المسئولين بمحافظة الفيوم والجهات المختصة ضرورة التدخل وتحديد ميزانية لرصف الشارع لتسهيل حركة الأهالي.

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