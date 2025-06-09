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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أسما شريف منير تكشف عن السبب الحقيقي لزيادة وزنها

اسما شريف منير
اسما شريف منير
يمنى عبد الظاهر

كشفت أسما شريف منير عن السبب وراء زيادة وزنها خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن الأمر يعود إلى خضوعها لعلاج خاص بنوبات الهلع، والذي يسبب زيادة في الوزن.

وقالت أسما شريف منير، في مقطع فيديو لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك": ”وزني زاد بسبب إني باخد أدوية نوبت الهلع، الأدواية دي بتخن جدا زي الكورتيزون، بس الحمد الله الفترة دي بسحب الدواء من جسمي، في دا هيقلل من زيادة وزني الفترة الجاية، وعاملة اكستنشن في شعري طويل علشان أبان رفيعة".

https://www.instagram.com/reel/DKpB3D-IB9N/?igsh=emUzOGs5dGUycTNt

أسما شريف منير من الصباحية 

ظهرت الإعلامية أسما شريف منير، في بث مباشر عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، من يوم الصباحية، لتجيب عن استفسارات متابعيها. 

وفي البداية، قالت أسما شريف منير، إن المال والمظهر ليس كل شيء في الزواج، مؤكدة أن راحة النفس والقلب هما الأهم في العلاقة. 

وتطرقت أسما شريف منير، إلى حياتها الخاصة، وقالت إن شعرها لازال قصيرا بعدما قامت بحلقه من قبل، وأنها استعانت بشعر مستعار (اكستنشن) لتطويل شعرها حاليا. 

وحول زيادة وزنها، قالت أسما شريف منير، إنها تأخذ علاج لنوبات الهلع تساهم في زيادة وزنها خلال الفترة الحالية. 

وأشارت أسما شريف منير، أنها تستعد للسفر لقضاء شهر العسل، مع زوجها، وأن السفر مجاني لأنه عبارة عن إعلان لشركة سياحة تكفلت بمصاريف رحلتها بالكامل. 

زواج أسما شريف منير 

أعلنت الإعلامية أسما شريف منير عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام عن زواجها. 

وقالت أسما شريف منير: أنا الحمد لله اتجوزت وده قرار جه بعد فترة طويلة من رحلة عشتها مع نفسي من حاجات كتير قوي اتعلمتها تجارب دخلت فيها، اختیارات وصلت لها، حاجات بقيت بحبها، وحاجات ما بقيتش بحبها.

واستكملت: فهمت نفسي أكثر اتعرفت على نفسي أكثر فهمت أنا محتاجة إيه من الجواز إيه المهم وإيه اللي مش مهم، إيه اللي محتاج مجهود وإيه اللي مش محتاج مجهود وقعدت فترة كبيرة جداً بدعي ربنا بإنه يعوضني خير ويعوضني خير صبري، لأني كنت في الفترة دي بحاول أقصى حاجة في الدنيا إني أحافظ على نفسي وما أغضبش ربنا 

وتابعت: حاولت إني أدعي ربنا كتير قوي إنه يقف جنبي ويختار لي وكنت دايماً بقول: يارب اختار لي ولا تخيرني وكنت مركزة جداً في موضوع إني أتعامل بالتوكل، وتوكلت على ربنا تماماً تماماً في القرار ده.

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