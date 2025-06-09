أخبار الفن| أسما شريف منير تكشف تفاصيل إصابتها بنوبات هلع.. وزفاف حفيد عادل إمام

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: أسما شريف منير تكشف تفاصيل صابتها بنوبات هلع، زفاف حفيد عادل إمام، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار.

ظهرت الفنانة نانسي عجرم، في مقطع فيديو قصير عبر تطبيق انستجرام، مع زوجها الدكتور فادي الهاشم.

ظهرت الإعلامية أسما شريف منير، في بث مباشر عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، من يوم الصباحية، لتجيب عن استفسارات متابعيها.

نشر أنس نصري -شقيق الفنانة أصالة- صورة له مع زوجته، عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهر فيها معها وهما على ظهر مركب.

نشرت الإعلامية أسما شريف منير، مقطع فيديو مباشر عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهرت فيه من الصباحية، بعد زفافها مؤخرا.

طرحت الشركة المنتجة لألبوم الفنان محمد منير، تيزر أغنية ملامحنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تمهيدا لطرحها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى.

كتبت المطربة إيناس عز الدين، منشورا لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أعلنت فيه اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أشخاص قاموا بالتشهير بها.

شاركت الفنانة ريهام حجاج جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" صورًا جديدة لها برفقة زوجها من الأراضي المقدسة، وذلك خلال أدائهما مناسك فريضة الحج.

قرر الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية إلغاء حفل ثالث أيام عيد الأضحى الخاص بالبيت الفني للفنون الشعبية والذي كان من المفترض أن يقوم بإحيائه المطرب لؤي على مسرح محمد عبدالوهاب بالأسكندرية قبل نصف ساعة من بدء الحفل بسبب تكرار إنقطاع التيار الكهربائي بالمسرح.