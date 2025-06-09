أخبار الفن| أسما شريف منير تكشف تفاصيل إصابتها بنوبات هلع.. وزفاف حفيد عادل إمام

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: أسما شريف منير تكشف تفاصيل صابتها بنوبات هلع، زفاف حفيد عادل إمام، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار.
ورانا ايه؟ .. نانسي عجرم تداعب زوجها في لحظة رومانسية
ظهرت الفنانة نانسي عجرم، في مقطع فيديو قصير عبر تطبيق انستجرام، مع زوجها الدكتور فادي الهاشم.
باخد علاج وعاملة اكستنشن.. أسما شريف منير تظهر في بث مباشر من الصباحية
ظهرت الإعلامية أسما شريف منير، في بث مباشر عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، من يوم الصباحية، لتجيب عن استفسارات متابعيها.
قمّة سعادتي.. شقيق أصالة نصري يستجم مع زوجته
نشر أنس نصري -شقيق الفنانة أصالة- صورة له مع زوجته، عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهر فيها معها وهما على ظهر مركب.
تركت الحياة الصاخبة والسهر.. أسما شريف منير: زوجي شجعني على الصح
نشرت الإعلامية أسما شريف منير، مقطع فيديو مباشر عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهرت فيه من الصباحية، بعد زفافها مؤخرا.
ملامحنا.. طرح تيزر أغنية محمد منير الجديدة
طرحت الشركة المنتجة لألبوم الفنان محمد منير، تيزر أغنية ملامحنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تمهيدا لطرحها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى.
قضايا تشهير وسب وقذف.. المطربة إيناس عز الدين تلجأ للقضاء
كتبت المطربة إيناس عز الدين، منشورا لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أعلنت فيه اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أشخاص قاموا بالتشهير بها.
رحلة تغذي الروح وتغسل القلب.. ريهام حجاج تنشر صورها من الأراضي المقدسة
شاركت الفنانة ريهام حجاج جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" صورًا جديدة لها برفقة زوجها من الأراضي المقدسة، وذلك خلال أدائهما مناسك فريضة الحج.
لتكرار انقطاع الكهرباء.. إلغاء حفل البيت الفني للفنون الشعبية بالإسكندرية
قرر الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية إلغاء حفل ثالث أيام عيد الأضحى الخاص بالبيت الفني للفنون الشعبية والذي كان من المفترض أن يقوم بإحيائه المطرب لؤي على مسرح محمد عبدالوهاب بالأسكندرية قبل نصف ساعة من بدء الحفل بسبب تكرار إنقطاع التيار الكهربائي بالمسرح.