قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشرطة الأمريكية تمنع اقتحام مبنى فيدرالي في مانهاتن .. واعتقال 45 شخصًا
استشاري علاقات أسرية: العناد المتبادل في العلاقات لا يُثبت القوة.. بل يؤدي لانهيار الحب
حمادة السيد: استعدادات نهائي الكأس بدأت منذ اليوم الأول لتولي الرمادي المسئولية
تخطت 200 مليون مشاهدة.. تامر عاشور يشيد بـ«الليثي» بعد غنائه «هيجيلي موجوع»
يوسف فوزي بأول ظهور بعد سنوات من الغياب: «أنا تعبان.. وادعولي لما أموت»|خاص
انتبهوا.. الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا بشأن طقس اليوم وظاهرتين جويتين
بشكل عشوائي.. حاكم كاليفورنيا: إدارة ترامب تمارس عمليات ترحيل جماعي
النقل تلاحق قانونيًا متورطًا في تخريب قطار روسي جديد
عضو مجلس الزمالك: جماهير النادي كلمة السر في التتويج بكأس مصر
رئيس جامعة القاهرة يشدد على ضرورة احترام قواعد حماية حقوق الملكية الفكرية
شرطة لوس أنجلوس تعلن حظر التجول في المدينة .. لهذا السبب
الاستخبارات الأمريكية تحذّر من دخول العالم إلى محرقة نووية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أخبار الفن| أسما شريف منير تكشف تفاصيل إصابتها بنوبات هلع.. وزفاف حفيد عادل إمام

أخبار الفن
أخبار الفن
سعيد فراج

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: أسما شريف منير تكشف تفاصيل صابتها بنوبات هلع، زفاف حفيد عادل إمام، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار.

ورانا ايه؟ .. نانسي عجرم تداعب زوجها في لحظة رومانسية

ظهرت الفنانة نانسي عجرم، في مقطع فيديو قصير عبر تطبيق انستجرام، مع زوجها الدكتور فادي الهاشم.

باخد علاج وعاملة اكستنشن.. أسما شريف منير تظهر في بث مباشر من الصباحية

ظهرت الإعلامية أسما شريف منير، في بث مباشر عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، من يوم الصباحية، لتجيب عن استفسارات متابعيها.

قمّة سعادتي.. شقيق أصالة نصري يستجم مع زوجته

نشر أنس نصري -شقيق الفنانة أصالة- صورة له مع زوجته، عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهر فيها معها وهما على ظهر مركب.

تركت الحياة الصاخبة والسهر.. أسما شريف منير: زوجي شجعني على الصح

نشرت الإعلامية أسما شريف منير، مقطع فيديو مباشر عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهرت فيه من الصباحية، بعد زفافها مؤخرا.

ملامحنا.. طرح تيزر أغنية محمد منير الجديدة

طرحت الشركة المنتجة لألبوم الفنان محمد منير، تيزر أغنية ملامحنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تمهيدا لطرحها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى.

قضايا تشهير وسب وقذف.. المطربة إيناس عز الدين تلجأ للقضاء

كتبت المطربة إيناس عز الدين، منشورا لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أعلنت فيه اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أشخاص قاموا بالتشهير بها.

رحلة تغذي الروح وتغسل القلب.. ريهام حجاج تنشر صورها من الأراضي المقدسة

شاركت الفنانة ريهام حجاج جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" صورًا جديدة لها برفقة زوجها من الأراضي المقدسة، وذلك خلال أدائهما مناسك فريضة الحج.

لتكرار انقطاع الكهرباء.. إلغاء حفل البيت الفني للفنون الشعبية بالإسكندرية

قرر الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية إلغاء حفل ثالث أيام عيد الأضحى الخاص بالبيت الفني للفنون الشعبية والذي كان من المفترض أن يقوم بإحيائه المطرب لؤي على مسرح محمد عبدالوهاب بالأسكندرية قبل نصف ساعة من بدء الحفل بسبب تكرار إنقطاع التيار الكهربائي بالمسرح.

شريف منير أسما شريف منير عادل إمام حفيد عادل إمام نانسي عجرم أصالة محمد منير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا وبعد طول انتظار.. صرف زيادة المعاشات 2025 في يوليو

رسميًا وبعد طول انتظار.. صرف المعاشات بالزيادة الجديدة بدءًا من 1 يوليو

الدكتور محمد عبد الحليم

وفاة أستاذ بجامعة الأزهر في خلافات عائلية بأسلحة نارية بأسيوط

تامر حسني وأسرته

أثار قلق جمهوره.. تامر حسني يكشف تفاصيل أزمة صحية يمر بها نجله

الدكتور محمد عبد الحليم

مات غدرا.. مرصد الأزهر ينعى الدكتور محمد عبد الحليم الباحث بوحدة الدراسات

نتيجة صفوف النقل محافظة القاهرة

ادفع أولاً| ظهور نتيجة صفوف النقل بالقاهرة "بفلوس" على بوابة التعليم الأساسي

موعد زيادة المرتبات والمعاشات لعام 2025

شوف هتقبض كام .. موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2025

صورة تعبيرية

ارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار اليوم في البنوك

الكرة الذهبية

تغيير ترتيب مرشحي الكرة الذهبية بعد إنجاز البرتغال.. ما موقف محمد صلاح؟

ترشيحاتنا

هونر

هونر تستعد لإطلاق هاتفها القابل للطي Magic V5 بلون ذهبي جديد وتصميم فائق النحافة

Apple Maps

iOS 26 يمنح تطبيق Apple Maps تحديثات ذكية وشكلًا جديدًا بفضل «Liquid Glass»

آبل

ماك أو إس 26 "تاهو".. واجهة تطبيقات جديدة تحل محل Launchpad وتحديثات جوهرية قادمة

بالصور

استشاري علاقات أسرية: العناد المتبادل في العلاقات لا يُثبت القوة.. بل يؤدي لانهيار الحب

العناد في العلاقات العاطفية يحول الحب إلى تحدٍ
العناد في العلاقات العاطفية يحول الحب إلى تحدٍ
العناد في العلاقات العاطفية يحول الحب إلى تحدٍ

من غير تأنيب ضمير.. خطوات تساعدك على الالتزام بنظامك الغذائي مرة أخرى

خطوات سهلة لخسارة الوزن بعد عيد الأضحى
خطوات سهلة لخسارة الوزن بعد عيد الأضحى
خطوات سهلة لخسارة الوزن بعد عيد الأضحى

كوب واحد يوميًا من عصير الرمان .. هل يحمي قلبك من الأمراض؟

فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا
فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا
فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا

تنبيه عاجل لمرضى السكري.. الأحذية الضيقة قد تؤدي لمضاعفات خطيرة في القدمين

مخاطر إرتداء مرضى السكري أحذية ضيقة
مخاطر إرتداء مرضى السكري أحذية ضيقة
مخاطر إرتداء مرضى السكري أحذية ضيقة

فيديو

تامر عاشور ومحمود الليثي

تخطت 200 مليون مشاهدة.. تامر عاشور يشيد بـ«الليثي» بعد غنائه «هيجيلي موجوع»

أسر ياسين

لقطة عفوية | شاهد مفاجأة أسر ياسين لأمينة خليل في يوم زواجها

عريس بمتلازمه دوان

عريس بمتلازمة داون وعروس تبكي.. فيديو زفاف يقسم رواد السوشيال بين مؤيد ومعارض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العرب وتحدي البقاء

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: سفينة النجاة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سينما نجيب محفوظ.. حين صافح الأدب الشاشة الفضية

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: معالي الناخب

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: الجوع والدم

المزيد