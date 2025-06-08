لتكرار انقطاع الكهرباء.. إلغاء حفل البيت الفني للفنون الشعبية بالإسكندرية

قرر الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية إلغاء حفل ثالث أيام عيد الأضحى الخاص بالبيت الفني للفنون الشعبية والذي كان من المفترض أن يقوم بإحيائه المطرب لؤي على مسرح محمد عبدالوهاب بالأسكندرية قبل نصف ساعة من بدء الحفل بسبب تكرار إنقطاع التيار الكهربائي بالمسرح.

تقام حفلات البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وتوجيهاته بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

من جانبه أعرب الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية عن استيائه الشديد لما حدث وقال : قررنا الغاء حفل البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بالإسكندرية قبل بدء الحفل بنصف ساعة نظرا لظروف انقطاع الكهرباء أكثر من مرة الأمر الذي أثر سلبا على شبكة كهرباء مسرح محمد عبدالوهاب وقد قام الفنيون بإجراء كافة المحاولات لإنقاذ الحفل إلا أن الأمر لم يُحل وعليه تقرر إلغاء الحفل لظروف خارجة عن إرادتنا وتم استرجاع التذاكر من الجمهور الحاضرين.

وأكد الفنان تامر عبد المنعم أن البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية ملتزم بتعاقده مع المطرب لؤي وسوف يتم الإعلان عن الموعد الجديد للحفل خلال هذا الأسبوع حتي وان وصل الأمر ان يقام الحفل بمسرح البالون بالقاهرة في حالة عدم سرعة إجراء التصليحات.

البيت الفني للفنون الشعبية

من جهة أخرى اتخذ فنيون البيت كافة الإجراءات الاحترازية لحماية أجهزة الصوت والإضاءة وايضاء الشاشات المؤجرة من أي تلفيات بسبب تكرار إنقطاع التيار الكهربائي وسقوط فازة المسرح.

وأكد "عبدالمنعم" أن شركة كهرباء الإسكندرية قامت بالتعاون مع المسرح وقامت بإصلاح الفازة ولكنها ضربت بعد أقل من عشر دقائق.