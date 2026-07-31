خلاف على لهو الأطفال.. القبض على طرفي مشاجرة بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عدد من الأشخاص بالقاهرة.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 22/ الجارى حدثت مشاجرة بدائرة قسم شرطة عين شمس بين طرف أول: (أحد الأشخاص ، وشقيقه)، وطرف ثان : (عامل ، وابنته ، وشقيقه ) جميعهم مقيمون بدائرة القسم ، لخلافات بينهم حول لهو الأطفال قاموا على أثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وتم بإرشادهم ضبط (2 سلاح أبيض "المستخدمان فى التعدى") ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.





