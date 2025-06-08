رحلة تغذي الروح وتغسل القلب.. ريهام حجاج تنشر صورها من الأراضي المقدسة

شاركت الفنانة ريهام حجاج جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" صورًا جديدة لها برفقة زوجها من الأراضي المقدسة، وذلك خلال أدائهما مناسك فريضة الحج.



حيث كتبت في تعليق مؤثر على الصور: "سافرت بلاد مختلفة ورحت وجيت وعملت عمرات كتير الحمد لله... بس أحلى وأنقى وأجمل وأعظم من الحج مافيش، رحلة بتغذي الروح وتغسل القلب وتهذب النفس".



واختتمت : "ربنا يكتبها لكل حد نفسه يروح ويكتبهالي تاني وتالت وعاشر يا رب".



لاقت الصور والكلمات تفاعلاً كبيرًا من متابعيها، الذين عبروا عن إعجابهم وتمنياتهم لها بحج مبرور وذنب مغفور.

