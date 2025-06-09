كريس إيفانز عن لحظة طلب الزواج: تدربت طوال الأسبوع.. وقلبي كان يرتعش

كشف نجم مارفل كريس إيفانز، في لحظة شفافة ومليئة بالرومانسية، عن تفاصيل اقتراحه الزواج من زوجته الممثلة البرتغالية ألبا بابتستا، وكيف حاول أن يكون مثاليًا لأجلها، حتى لو اضطر أن يتعلم لغة جديدة ليقول لها: هل تتزوجينني؟

خلال لقائه مع مجلة The Knot، في العرض الأول لفيلمه الجديد Materialists بنيويورك، قال كريس (43 عامًا) إنه قرر أن يطلب يد ألبا (27 عامًا) باللغة البرتغالية، تعبيرًا عن حبه واهتمامه بثقافتها.





قال كريس بابتسامة خجولة: “ربما لا يجب أن أقول هذا، لكنني طلبت يد زوجتي بالبرتغالية… هي برتغالية، وتعلمت كيف أقول: ‘هل تتزوجينني؟’ وتدرّبت عليه طوال الأسبوع”.

وأضاف ضاحكًا: “كنت أقول الجملة في رأسي كثيرًا، وأنا أعمل أو أحضّر الفطور، وكنت على وشك أن أفلت السر قبل أوانه!”



“ظننت أنني أفسدت الأمر… لكنني ما زلت أتذكر الجملة!”

كريس اعترف أيضًا أنه كان شديد التوتر في اللحظة الفعلية، وقال مازحًا:

“أعتقد أنني خبّصت! بس لسه فاكرها”.

الجميل في القصة، أنها لم تكن مصطنعة، بل لحظة صادقة من رجل يحب بجنون، تدرب كثيرًا لأجل لحظة واحدة… وربما ارتبك، لكنه نجح أن يصل لقلبها من أول كلمة.









رغم أن العلاقة بدأت بهدوء، ولم تُعرف إلا في نوفمبر 2022، إلا أن الحب كان ناضجًا وعميقًا منذ البداية، بحسب مصادر مقربة.

وفي مارس 2024، ظهر الثنائي لأول مرة على السجادة الحمراء في Vanity Fair Oscar Party، يداً بيد، ببريق النظرات التي لا تُخفى.

مخرج فيلم ألبا الجديد Borderline، جيمي ووردن، قال في لقاء:

“هما مش مجرد حبيبين… هما روحين مناسبين لبعض جدًا. مفيش حد دبّر ده، هما اتقابلوا ولقوا نفسهم في بعض.”



ولم يُخفِ يومًا رغبته في تكوين عائلة، حتى صرّح سابقًا في لقاء أنه يتطلع لأن يصبح أبًا يومًا ما، وقال: “لقب أب هو شيء بيحمّسني… وعايز أكون أب خارق".



