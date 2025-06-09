آدم نجل تامر حسني يتعرض لوعكة صحية

تصدر اسم آدم نجل الفنان تامر حسني خلال الساعات الماضية محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى المستشفى، وسط حالة من القلق والدعاء من جمهور والديه.





الفنانة بسمة بوسيل، والدة آدم، أعلنت عن تعرضه لوعكة صحية عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الرسمي بـ”إنستجرام”، حيث نشرت صورة لهما من داخل المستشفى، وطلبت من الجمهور الدعاء له دون أن تكشف عن أي تفاصيل تخص حالته الصحية.

بدوره، اكتفى الفنان تامر حسني بالإشارة إلى تعب ابنه دون الإفصاح عن نوع المرض أو أسباب دخوله المستشفى، مؤكدًا حرصه على خصوصية العائلة في منشور له على حسابه الرسمي.

وتأتي هذه الأزمة الصحية لآدم في وقت يُعرض فيه حاليًا فيلم “ريستارت” للفنان تامر حسني في السينما، ويشاركه في بطولته كل من هنا الزاهد، باسم سمرة، محمد ثروت، ميمي جمال، وعصام السقا، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف.

هنا الزاهد



كشفت الفنانة هنا الزاهد عن تعاونها مع الفنان تامر حسني في فيلم ريستارت، مؤكدة أنها تستمع بالعمل معه، وقد عملا سويا في أكثر من عمل فني سابق.

وقالت هنا الزاهد في تصريحات تليفزيونية: “أنا بحب تامر حسني على المستوى الشخصي والعملي جدا.. هو إنسان ممتع في الشغل.. وحبيت جدا الأعمال اللي عملتها معاه.. بداية من مسلسل فرق توقيت في 2014.. وكان بينا مشاهد ارتجالية كتيرة في فيلم ريستارت”.

وأوضحت هنا الزاهد: “أغرب نصيحة اتقالت لي عن الحب، هي الثقل، مش مقتنعة إني لازم أتقل مع اللي بحبه؛ عشان بحب العفوية، مش إني أفكر وأتقل، ومش بحب التخطيط والإرهاق”.