مناقشة كتاب "الجمال المضاد" لـ سمير غريب.. الأربعاء

تنظم مكتبة القاهرة الكبرى، فى 15 شارع محمد مظهر بالزمالك، حفل توقيع ومناقشة كتاب "الجمال المضاد تأملات في نقد الفن والعمارة"، للدكتور سمير غريب، فى تمام الساعة السادسة مساء، يوم الأربعاء 12 يناير.

يناقش الكتاب الدكاترة، محمد شاكر العميد الأسبق لكلية الفنون الجميلة بالإسكندرية وسعيد توفيق أستاذ الفلسفة وعلم الجمال بآداب القاهرة وحسام رشوان المؤرخ الفني والأستاذ بجامعة الإسكندرية وماري تيريز عبد المسيح الأستاذ بآداب القاهرة وأمل نصر الأستاذ بفنون جميلة الإسكندرية.

ويشار إلى أن الدكتور سمير غريب، سبق وقدم كتاب معارك العمران، الصادر عن دار رؤية- فالكتاب محاولة للحفاظ على التراث والملامح الحضارية في الأقصر.

جدير بالذكر، أن سمير غريب عطاء مهما للمكتبة العربية خلال مسيرته الحافلة، كما أنه أوصى منذ عدة سنوات بأن تنتقل مكتبته التي يبلغ عدد كتبها 10 الآف كتاب، إلى دار الكتب بعد وفاته، لأنه يدرك أهمية دار الكتب التي تمثل المكتبة القومية لمصر مثل مكتبة الكونجرس.