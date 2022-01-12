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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السيسي: الدولة أنفقت أكثر من 400 مليار دولار للخروج من متاهة الفقر

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة أنفقت أكثر من 400 مليار دولار للخروج من متاهة الفقر ، مشددا على ضرورة محاربة الفقر عن طريق العمل بجد وإتقان لأن الفقر يدمر الحاضر والمستقبل ويقتل الأمل.

وحذر الرئيس السيسي ، في مداخلة اليوم /الأربعاء/ خلال جلسة نقاشية بعنوان "تجارب تنموية في مواجهة الفقر" ضمن فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم ، من أن الفقر جائحة تدمر الحاضر والمستقبل وتدخل الدولة في متاهات يصعب الخروج منها كالتخلف والجهل.

وشدد الرئيس، على أن موضوع الفقر من أهم الموضوعات التي نحتاج جميعا إلى التفكير في مواجهتها ، موجها التحية إلى شباب مصر لأن منتدى شباب العالم كان نتاج أفكار هؤلاء الشباب.

ونوه الرئيس السيسي إلى أن مبادرة "حياة كريمة"، التي أصبحت نموذجا ملهما، كانت هي أيضا أحد أفكار شباب مصر.

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