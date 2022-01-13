عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد حادث معدية أشمون.. عزبة التفتيش تشكر السيسي على إنشاء كوبرى

حادثة معدية المناشي
حادثة معدية المناشي

وسط حالة من الحزن، وجه أهالي عزبة التفتيش بمركز أشمون الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب توجيهاته بسرعة إنشاء كوبري يربط بين محافظتي الجيزة والمنوفية في نطاق قرية طليا.

وأكد الأهالي أن الرئيس السيسي أب للجميع ويعلم ما يمرون به، وقرار إنشاء كوبرى سيكون بمثابة طوق نجاة لأهالي القرية للعبور إلى الجانب الآخر من محافظة المنوفية إلى محافظة الجيزة، حيث يعمل معظم أبناء القرية.

وقال أحمد علاء، من الأهالي، إن قرار الرئيس السيسي أثلج قلوب الأهالي الذين ما زال الحزن يغلبهم على وفاة ٨ من أبناء القرية في حادث غرق، موضحا أن الحادثة ليست الأولى في القرية، فمنذ عشر سنوات راح ١٣ شابا وفتاة ضحية غرق سيارة أيضا.

وأوضح عثمان السيد، أن القرية معزولة عن العالم الخارجي والخدمات، ولا يوجد بها أي مقومات للعيش، مطالبا الرئيس السيسي بتوجيه رجال الأعمال لعمل مصانع وتوفير فرص عمل لشباب القرية تمنعهم من العبور يوميا من المنوفية إلى الجيزة للعمل في المزارع مقابل ٦٠ جنيها يوميا.

وأشار أحد الأهالي، إلى أنهم مجبرون على خروج أبنائهم، حيث إن جميع رجال القرية يعملون باليومية ولا تكفي متطلبات أطفالهم، فيضطر الآباء إلى خروج أبنائهم لمساعدتهم على المعيشة.

فيما أوضح علي جمال، أن الأهالي قلوبهم محترقة مما حدث، والسيدات يرتدين السواد على رحيل أبنائهن، موجها الشكر للقائد الإنسان الرئيس السيسي على إنقاذهم ببناء الكوبرى.

كما طالب الأهالي الرئيس السيسي بزيادة فرق الإنقاذ من أجل انتشال آخر جثامين ضحايا غرق السيارة، وهي لفتاة صغيرة ما زالت مختفية لليوم الرابع على التوالي.

فيما وجه سامي سرور، رئيس مدينة أشمون، الشكر إلى القيادة السياسية، موضحا أن عمل كوبري في هذه المنطقة سيعمل على إحيائها وتوفير جميع الخدمات لها.

وأكد أن عددا كبيرا من أهالي أشمون يضطرون إلى العبور بالمعديات يوميا من أجل أعمالهم في محافظة الجيزة، حيث إن المنوفية يربطها فرع النيل بمحافظة الجيزة.

وكانت مصادر رفيعة المستوى أعلنت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع عن كثب التطورات الخاصة بالحادث المأساوي الذى شهدته قرية أشمون بمحافظة المنوفية.

وأضافت المصادر أنه عقب وقوع الحادث مباشرة وجه الرئيس السيسي، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بدراسة أنسب الحلول والتي خلصت إلى تنفيذ كوبري خاص لأهل المنطقة للتسهيل على المواطنين والحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث.

يذكر أن قوات الإنقاذ النهري تمكنت من انتشال 7 جثامين من ضحايا غرق سيارة سقطت من أعلى معدية تربط بين محافظتي الجيزة والمنوفية.

وتم انتشال جثث كل من دعاء نبيل وندى أحمد وهاجر عبد الصمد، 13 سنة، وزياد أحمد حسن ومحمد صبرى سالم وزينب عبد المؤمن، 17 سنة، وسعيد سعد الطناني، 13 سنة، حيث تم دفن الجثامين في مقابر أسرهم بالقرية، حيث كانت السيارة تقل نحو 23 من أبناء القرية خرجوا للعمل في مزرعة الدواجن.

وكان الأهالي فوجئوا بسقوط سيارة ربع نقل أثناء تواجدها أعلى معدية سقطت داخل فرع رشيد بمنطقة المناشي دائرة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، وكانت في اتجاها للبر الآخر باتجاه المنوفية.

 

 

 

 

اخبار المحافظات محافظة المنوفية معدية المناشي الجيزة غرق سيارة بنهر النيل

ترشيحاتنا

بنك ناصر الاجتماعي يعلن استمرار العمل بفروعه يومي الجمعة والسبت

شوبير أساسي وسليمان مستبعد.. تشكيل الأهلي والجونة في كأس الرابطة

هل تؤثر على أسعار الذهب؟.. تنفيذ أول مصفاة للمعدن الأصفر في مصر والشرق لأوسط

النشرة الدينية.. أشعر بكرب شديد بعدما التزمت بقراءة سورة البقرة والصلاة على النبى.. من ترك هذه الصلاة ضيع على نفسه ثواباً كثيراً.. دعاء قيام الليل المستجاب.. 10 كلمات لا ترد في هذه الساعة

خبر صادم لعشاق أبل.. زيادة كبيرة في أسعار سلسلة آيفون 14 المرتقبة

كتلة شعر بحجم معدتها.. شاهد.. ماذا اكتشف الأطباء داخل جسد شابة لبنانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل ساعات على إقرارها.. ثبات مرتقب لـ أسعار البنزين الجديدة في مصر

أسعار البنزين والسولار الجديدة.. التحريك الأول في 2022 خلال ساعات

الشوارع اختفت.. أمطار غزيرة تضرب مطروح | شاهد

طفرة كبيرة فى اصابات كورونا.. السعودية تسجيل أعلى معدل منذ بداية الجائحة.. تشديد الاجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار الفيروس

قصة اعتناق منير مراد الإسلام بعد اليهودية وزواجه من أخت تامر حسني .. نوستالجيا

4 أبراج تحطم القلب ولا تبقى على الحب.. أغربها الحوت

عقده غريب .. حالة واحدة لـ رحيل كيروش مجانا عن تدريب منتخب مصر

الطقس غدا: انخفاض في درجات الحرارة لحد الصقيع وأمطار بعدة مناطق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتوجيهات من الرئيس| مصر ترسل مساعدات لتنزانيا

استراحة محارب.. اعرف مدة غياب أكرم توفيق عن الملاعب بعد إصابته بالرباط الصليبي

أفضل أنواع غذاء ملكات النحل.. وأهم فوائده للنساء والرجال

طبيب يكشف بالمستندات ويكذب "الأطباء".. بأي ذنب قُتل الإعلامي وائل الإبراشي؟

فيديو

رئيس الأركان يتفقد الكلية الحربية ويلتقي بالطلبة المستجدين وأسرهم

ذبح قطعي بالرقبة| تفاصيل قتل محام زوجته.. صرخ في الأهالي "قتلت مراتي"

بتوجيهات من الرئيس| مصر ترسل مساعدات لتنزانيا

ستكون النتائج كارثية.. كويكب مدمر يقترب من الأرض وناسا تكشف الموعد

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

المسنون وهيئة النقل العام

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام حائراً مع كيروش

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا: المنعطف الحرج واليسار الأمريكي

نهال علام

منتدى القصص الملهمة

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (20)

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

اﻟﻤﺰﻳﺪ