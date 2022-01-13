بعد حادث معدية أشمون.. عزبة التفتيش تشكر السيسي على إنشاء كوبرى

وسط حالة من الحزن، وجه أهالي عزبة التفتيش بمركز أشمون الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب توجيهاته بسرعة إنشاء كوبري يربط بين محافظتي الجيزة والمنوفية في نطاق قرية طليا.

وأكد الأهالي أن الرئيس السيسي أب للجميع ويعلم ما يمرون به، وقرار إنشاء كوبرى سيكون بمثابة طوق نجاة لأهالي القرية للعبور إلى الجانب الآخر من محافظة المنوفية إلى محافظة الجيزة، حيث يعمل معظم أبناء القرية.

وقال أحمد علاء، من الأهالي، إن قرار الرئيس السيسي أثلج قلوب الأهالي الذين ما زال الحزن يغلبهم على وفاة ٨ من أبناء القرية في حادث غرق، موضحا أن الحادثة ليست الأولى في القرية، فمنذ عشر سنوات راح ١٣ شابا وفتاة ضحية غرق سيارة أيضا.

وأوضح عثمان السيد، أن القرية معزولة عن العالم الخارجي والخدمات، ولا يوجد بها أي مقومات للعيش، مطالبا الرئيس السيسي بتوجيه رجال الأعمال لعمل مصانع وتوفير فرص عمل لشباب القرية تمنعهم من العبور يوميا من المنوفية إلى الجيزة للعمل في المزارع مقابل ٦٠ جنيها يوميا.

وأشار أحد الأهالي، إلى أنهم مجبرون على خروج أبنائهم، حيث إن جميع رجال القرية يعملون باليومية ولا تكفي متطلبات أطفالهم، فيضطر الآباء إلى خروج أبنائهم لمساعدتهم على المعيشة.

فيما أوضح علي جمال، أن الأهالي قلوبهم محترقة مما حدث، والسيدات يرتدين السواد على رحيل أبنائهن، موجها الشكر للقائد الإنسان الرئيس السيسي على إنقاذهم ببناء الكوبرى.

كما طالب الأهالي الرئيس السيسي بزيادة فرق الإنقاذ من أجل انتشال آخر جثامين ضحايا غرق السيارة، وهي لفتاة صغيرة ما زالت مختفية لليوم الرابع على التوالي.

فيما وجه سامي سرور، رئيس مدينة أشمون، الشكر إلى القيادة السياسية، موضحا أن عمل كوبري في هذه المنطقة سيعمل على إحيائها وتوفير جميع الخدمات لها.

وأكد أن عددا كبيرا من أهالي أشمون يضطرون إلى العبور بالمعديات يوميا من أجل أعمالهم في محافظة الجيزة، حيث إن المنوفية يربطها فرع النيل بمحافظة الجيزة.

وكانت مصادر رفيعة المستوى أعلنت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع عن كثب التطورات الخاصة بالحادث المأساوي الذى شهدته قرية أشمون بمحافظة المنوفية.

وأضافت المصادر أنه عقب وقوع الحادث مباشرة وجه الرئيس السيسي، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بدراسة أنسب الحلول والتي خلصت إلى تنفيذ كوبري خاص لأهل المنطقة للتسهيل على المواطنين والحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث.

يذكر أن قوات الإنقاذ النهري تمكنت من انتشال 7 جثامين من ضحايا غرق سيارة سقطت من أعلى معدية تربط بين محافظتي الجيزة والمنوفية.

وتم انتشال جثث كل من دعاء نبيل وندى أحمد وهاجر عبد الصمد، 13 سنة، وزياد أحمد حسن ومحمد صبرى سالم وزينب عبد المؤمن، 17 سنة، وسعيد سعد الطناني، 13 سنة، حيث تم دفن الجثامين في مقابر أسرهم بالقرية، حيث كانت السيارة تقل نحو 23 من أبناء القرية خرجوا للعمل في مزرعة الدواجن.

وكان الأهالي فوجئوا بسقوط سيارة ربع نقل أثناء تواجدها أعلى معدية سقطت داخل فرع رشيد بمنطقة المناشي دائرة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، وكانت في اتجاها للبر الآخر باتجاه المنوفية.