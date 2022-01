17 مليون مشاهدة لـ برومو مسلسل Moon Knight بعد ساعات من طرحه

اقترب الفيديو الدعائي لمسلسل Moon Knight من تحقيق 17 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب منذ طرحه قبل ساعات واحتل المركز الاول لتريند موقع الفيديوهات الشهير.



وظهر في الفيديو الدعائي، بطل مسلسل Moon Knight أوسكار إسحق الذي يتعرض لحالة من الضياع وعدم إدراك الواقع، حيث يعاني فارس الليل من الشخصية المزدوجة التي تقوم بأشياء لا تدركها فيما بعد.

تظهر في تريلر Moon Knight أصوات تتعالى في أذنه، وتعبر عن الفوضى التي تزيد بداخله ومستعدة للانتشار وقلب الأحداث، ويلتقي أوسكار إسحق في رحلته مجموعة من المرتزقة الذين يستعدون للقتل مقابل المال.

مسلسل Moon Knight ينتمي إلى المرحلة الرابعة من عالم مارفل السينمائي، التي تضم أفلام مثل Eternals وShang-Chi and the Legend of the Ten Rings ومسلسل Ms. Marvel، وفي المسلسل يلعب أوسكار إيزاك دور البطل الخارق مارك سبكتور، وهو جندي سابق في المارينز، يتحول إلى مرتزق ويستخدم شخصياته المتعددة لمحاربة الجريمة.



ويشارك في بطولة المسلسل أيضاً إيثان هوك، ومن المقرر عرضه ابتداءً من 30 مارس عبر منصة ديزني+ التي أعلنت عن ميعاد عرضه مع إطلاق الإعلان الرسمي أمس.