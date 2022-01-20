التعليم العالي: تطبيق إجراءات وقائية مشددة داخل اللجان ولا قلق على الطلاب

أكد الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تطبيق الإجراءات الاحترازية مشددة داخل قاعات الامتحانات، فضلا عن تواجد غرف عزل للطلاب الذين يظهر عليهم اشتباه من أي نوع مؤكدا أنه لا قلق على صحة الطلاب.

وأضاف "عبد الغفار"، لـ"صدى البلد"، أن الجامعات ملتزمة بتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فترة الامتحانات، مشيرا إلى وضع جداول حضور الطلاب خلال فترة الامتحانات للتواجد في الجامعة بأيام وساعات محددة منعا للتكدس.



يترقب الطلاب وأولياء الأمور موقف الجامعات والدراسة في ظل زيادة أعداد مصابي كورونا وظهور متحور أوميكرون، وخاصة بعد أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز برامج التوعية لكافة المواطنين بشأن الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، فضلاً عن التشديد على الالتزام الكامل بتطبيق هذه الإجراءات، خاصةً في الأماكن التي تشهد تواجداً كثيفاً من المواطنين كالمصالح الحكومية والجامعات والمدارس، وكذلك الأماكن العامة والخدمية، مع اتخاذ ما يلزم للتقليل من الكثافات البشرية في هذه الأماكن وتطبيق كل قواعد الوقاية والنظافة والتطهير بها، وذلك للحفاظ على المسار المتوازن الذي انتهجته الدولة على مدار الجائحة.



واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.