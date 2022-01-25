أشرف حكيمي يحصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة المغرب ومالاوي

حصل أشرف حكيمي لاعب منتخب المغرب الأول لكرة القدم، على لقب أفضل لاعب في مباراة أسود الأطلسي مع مالاوي، التي أقيمت اليوم الثلاثاء، في بطولة كأس أمم إفريقيا.

ووفقاً للجنة المنظمة لأمم إفريقيا، تم اختيار أشرف حكيمي أفضل لاعب في مباراة المغرب ومالاوي.

وكان أشرف حكيمي قد سجل هدف المغرب الثاني والفوز أمام مالاوي، وذلك من تنفيذ رائع لركلة حرة مباشرة من علي حدود منطقة الجزاء.

وانتصر منتخب المغرب على مالاوي، بهدفين لهدف، ليتأهل إلى دور ربع النهائي، وينتظر الفائر من مباراة مصر وكوت ديفوار.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع كوت ديفوار، مساء غدًا الأربعاء، ضمن مواجهات دور الـ16 من أمم إفريقيا.