عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سريلانكا تفرض إجراءات صحية جديدة على السائحين الوافدين من الخارج

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة في سريلانكا، اليوم /الخميس/، مجموعة من الإرشادات الصحية الجديدة المطبقة على السائحين الوافدين إلى البلاد خلال الفترة الراهنة من تفشي وباء "كورونا". 


وذكرت وزارة الصحة - في بيان أوردته صحيفة (سريلانكا ديلي ميرور)، عبر موقعها الإلكتروني - أن شهادة اختبار الكشف عن الإصابة بالفيروس السلبية وبطاقات التطعيم ضد "كوفيد-19" إلزامية لدخول البلاد، مُضيفة أنه يجب على المسافرين الذين تلقوا الجرعات الموصى بها من لقاح "كورونا"حمل بطاقة التطعيم الأصلية.


وأشار البيان إلى أنه يجب على حاملي جوازات السفر الأجنبية الذين ليس لديهم تأشيرة سارية المفعول الحصول على تصريح "تأشيرة وصول" من وزارة الهجرة قبل مغادرتهم من الخارج.


وأضاف أنه يجب أن يكون لدى جميع حاملي جوازات السفر الأجنبية تأمين سفر لا يقل عن 50 ألف دولار أمريكي، يشمل أيضًا تغطية العلاج في المستشفيات في حالة الإصابة بالفيروس. 

سريلانكا السائحين الوافدين وزارة الصحة العلاج

ترشيحاتنا

اشترى فيلا تحصل على جنسية دومينيكا في البحر الكاريبي |تفاصيل

تهدد سلامة البشر .. الصين تحذر من سلالة غامضة لـ فيروس كورونا

يتحدث عن الكتاب..أحمد مجدي يكشف عن آخر لقاء مع الراحل ياسر رزق..فيديو

وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري لمنتدى الاقتصاديات الكبرى للطاقة والمناخ

طبيب الروشتة المجانية .. وعكة صحية تقلق محبي هاني الناظر | تفاصيل

أحمد مجدي: ياسر رزق صحفي حتى النخاع لم تفارقه الورقة والقلم أبدا|فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة وحمادة.. أغرب عواصف وأعاصير ضربت مصر وهذا موعد انتهاء موجة البرد

أساء للنساء المغربيات.. حقيقة إقالة حفيظ دراجي من بي إن سبورت

خبر صادم من "الأرصاد": استمرار الصقيع والثلوج خلال فبراير

أشهر أفلامها "الحريف" .. وفاة الفنانة ولاء فريد

17 درجة نهارًا.. الأرصاد : ازدياد سطوع الشمس واستقرار الجو بداية فبراير|فيديو

الحكومة: الإعلان عن مسابقة تعيين 30 ألف معلم بعد 6 أسابيع

أمم إفريقيا.. تحديد مدة غياب الشناوي عن منتخب مصر

الفرح تحول لـ سرادق عزاء.. تفاصيل وفاة عريس قبل زفافه بساعات بالشرقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حورية فرغلي : تنمروا علىّ وشبهوني بـ مايكل جاكسون .. وهذه تفاصيل لقائي بالعفاريت في منزل عبد الوهاب (حوار)

شتاء قارس إلى بداية فبراير.. تفاصيل موجة الصقيع وتحذير من الأرصاد

استعدادا لحفل joy awards.. نجوم الفن والإعلام يتجهون إلى السعودية

من نيران الحروب إلى ثلوج المخيمات.. الموت الأبيض يحاصر اللاجئين في الشام.. الجوع والبرد والخوف مفردات الحياة اليومية.. والعاصفة هبة بلا رحمة

فيديو

آخرهن إلهام شاهين ومنى زكي .. تاريخ خناقات تامر أمين مع فنانات مصر "فيديو"

نصائح وزارة الصحة .. هكذا تواجه موجة البرد القارص

مؤسسات دولية : الاقتصاد المصري يتمتع بمرونة ساعدته على التعافي من كورونا.. فيديو

هدوء وتجاهل.. رد فعل أسرة أحمد حلمي ومنى زكي بعد مشهد أصحاب ولا أعز

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ