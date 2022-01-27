سريلانكا تفرض إجراءات صحية جديدة على السائحين الوافدين من الخارج

أعلنت وزارة الصحة في سريلانكا، اليوم /الخميس/، مجموعة من الإرشادات الصحية الجديدة المطبقة على السائحين الوافدين إلى البلاد خلال الفترة الراهنة من تفشي وباء "كورونا".



وذكرت وزارة الصحة - في بيان أوردته صحيفة (سريلانكا ديلي ميرور)، عبر موقعها الإلكتروني - أن شهادة اختبار الكشف عن الإصابة بالفيروس السلبية وبطاقات التطعيم ضد "كوفيد-19" إلزامية لدخول البلاد، مُضيفة أنه يجب على المسافرين الذين تلقوا الجرعات الموصى بها من لقاح "كورونا"حمل بطاقة التطعيم الأصلية.



وأشار البيان إلى أنه يجب على حاملي جوازات السفر الأجنبية الذين ليس لديهم تأشيرة سارية المفعول الحصول على تصريح "تأشيرة وصول" من وزارة الهجرة قبل مغادرتهم من الخارج.



وأضاف أنه يجب أن يكون لدى جميع حاملي جوازات السفر الأجنبية تأمين سفر لا يقل عن 50 ألف دولار أمريكي، يشمل أيضًا تغطية العلاج في المستشفيات في حالة الإصابة بالفيروس.