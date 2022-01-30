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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسباب وعوامل الخطر للحموضة المعوية عند المراهقين

حموضة المعدة عند
حموضة المعدة عند المراهقين

حموضة المعدة عند المراهقين ليست مدعاة للقلق. هذا ليس من أعراض القلب ، وهو ارتجاع حامض المعدة إلى المريء ، مما يسبب ألمًا حارقًا في الصدر والحلق، يُعرف أيضًا باسم القيء أو القلس الحمضي عادة ، قد يعاني المراهقون من حرقة المعدة بعد تناول بعض الأطعمة أو المشروبات ، وتزول دون علاج في فترة قصيرة ومع ذلك ، يمكن أن تشير الحموضة المعوية المتكررة إلى مرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD) الذي يتطلب تقييمًا طبيًا.


كشف موقع هيلثي عن أسباب وعوامل الخطر للحموضة المعوية عند المراهقين ومتى تطلب الرعاية الطبية.

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علامات وأعراض الحموضة المعوية عند المراهقين


ومن الأعراض البارزة للحموضة الإحساس بالحرقان في الصدر أو الحلق وطعم حامض أو طعام في الفم.

غالبًا ما ترتبط الأعراض التالية بحموضة المعدة :

مذاق مر
غثيان
التقيؤ
رائحة الفم الكريهة (رائحة الفم الكريهة)
أضرار الأسنان
سعال
- صعوبة البلع
إلتهاب الحلق
قد يعاني ابنك المراهق من حرقة في المعدة أثناء الاستلقاء أو الانحناء بعد تناول الطعام. على الرغم من أن حرقة المعدة يمكن أن تترافق مع نوبة قلبية لدى البالغين ، إلا أنها قد لا تنطبق على المراهقين. يمكن تخفيف هذا الشعور بعدم الراحة في الصدر بسبب ارتداد الحمض باستخدام بعض مضادات الحموضة التي لا تستلزم وصفة طبية. ومع ذلك ، إذا استمرت المشكلة ، يمكنك استشارة الطبيب لتحديد السبب الدقيق وعلاجه.

أسباب الحموضة المعوية عند المراهقين


يمكن أن تحدث الحموضة المعوية بسبب ارتجاع المريء ، وهي حالة يتدفق فيها الحمض من المعدة إلى المريء بسبب ضعف أو مشاكل أخرى في العضلة العاصرة للمريء السفلية.

قد تحدث الحموضة المعوية أيضًا في كثير من الأحيان بسبب العوامل التالية إلى جانب ارتجاع المريء  :

بدانة
الإفراط في الأكل أو الأكل بسرعة كبيرة
الاستلقاء فورًا بعد الوجبات
ضغط عصبى
قلة النوم
أدوية الربو والألم والحساسية (مضادات الهيستامين)
تدخين السجائر
استهلاك الكحول
أي أمراض عصبية في سن مبكرة
الجراحة السابقة للمريء
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يمكن أيضًا أن تتسبب بعض الأطعمة في حدوث الحموضة المعوية أو تفاقمها مثل :

طعام حار
الأطعمة المقلية أو الزيتية
خل
صلصة الطماطم والأطعمة التي تحتوي على مواد حافظة
الشوكولاتة
قهوة أو شاي
المشروبات الغازية
إذا كان ابنك المراهق يعاني من حرقة معدة متكررة ومفرطة الألم ولا علاقة لها بالعوامل الغذائية وعلى الرغم من ممارسة الرياضة والراحة الكافية ، فاطلب نصيحة الطبيب.


مخاطر ومضاعفات الحموضة المعوية لدى المراهقين


يمكن تشخيص الحموضة المعوية بناءً على الأعراض والتاريخ الطبي للمراهق. إذا لم تؤدي التغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة والأدوية إلى تحسينها ، فقد يطلب طبيبك إجراء اختبارات للتأكد من سبب الحموضة المعوية. يمكن أن يكون  :

التهاب المريء (التهاب المريء)
تقرحات في المريء
تضيق المريء متبوعًا بضرر (تضيق المريء)
السعال الجاف ومضاعفات الجهاز التنفسي الأخرى
تغير في الصوت

قد تؤدي الحموضة المعوية إلى انقطاع النوم وغالبًا ما تؤدي إلى تفاقم مشاكل الربو قد يترافق أيضًا مع التهاب الحنجرة (التهاب الحنجرة) قد يسبب الارتجاع الحمضي طويل الأمد تغيرات في المريء ، تُعرف باسم مريء باريت. إنه تغيير سرطاني ويتطلب رعاية طبية.

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