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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نادي إيه إس بيراي يصل إلى الإمارات للمشاركة في كأس العالم للأندية

صدى البلد

وصل نادي إيه إس بيراي، بطل الدوري التاهيتي، إلى دولة الإمارات للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية  التي ستنطلق يوم الخميس 3 فبراير المقبل.

ويشارك الفريق الذي يقوده المدرب نيا بينيت في البطولة ممثلاً عن اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم، حيث ينضم إلى أبطال القارات، نادي مونتيري المكسيكي (ممثل اتحاد أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى والبحر الكاريبي لكرة القدم)؛ ونادي تشيلسي الإنجليزي (ممثل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم)؛ ونادي بالميراس البرازيلي (ممثل اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم)؛ ونادي الهلال السعودي (ممثل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم)؛ ونادي الأهلي المصري (ممثل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم)، إلى جانب نادي الجزيرة البطل الحالي للدوري الإماراتي.

ويواجه نادي إيه إس بيراي نادي ممثل دولة الإمارات نادي الجزيرة الإماراتي في المباراة الافتتاحية من البطولة المرتقبة يوم 3 فبراير الساعة 8:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وذلك في استاد "محمد بن زايد".

ويلتقي الفائز في المباراة مع نادي الهلال السعودي في دور ربع النهائي يوم الأحد 6 فبراير، ليصعد الفائز إلى الدور نصف النهائي لمواجهة نادي تشيلسي الإنجليزي بعد ثلاثة أيام، وهو الدور الذي لم يسبق لأي نادٍ من اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم الوصول إليه باستثناء نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي في عام 2014.

وفي مباراة الربع النهائي الأخرى، يواجه نادي الأهلي نادي مونتيري المكسيكي على استاد "آل نهيان" الذي سيستضيف أولى مباريات الدور نصف النهائي يوم الثلاثاء 8 فبراير، والتي تجمع الفائز في هذه المباراة مع نادي بالميراس البرازيلي.


 

نادي إيه إس بيراي الدوري التاهيتي بطولة كاس العالم للاندية نيا بينيت اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم

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