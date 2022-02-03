أسرة النني: المصريون قادرون على عبور الكاميرون ونتوقع الفوز 2-0

أكدت أسرة اللاعب محمد النني نجم وسط منتخب مصر وفريق أرسنال الإنجليزي أن المصريين قادرون علي عبور الكاميرون وحصد اللقب الثامن".

وقال الكابتن نصر النني والد محمد النني :" المنتخب هيقدم عرض كويس وبإذن الله يشرفونا زي ما شرفونا قبل كدة".

وتابلع :" نتوقع الفوز 2-0 ويارب المنتخب يكسب ويفرح مصر، ويارب محمد يجيب هدف انهاردة بدعيله على طول ".

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم مع نظيره منتخب الكاميرون التاسعة مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في مواجهة قوية وصعبة بين المنتخبين على حصد بطاقة التأهل للمباراة النهائية لمواجهة منتخب السنغال الملقب بـ أسود التيرانجا الذي تخطي عقبة بوركينا فاسو بنفس الدور أمس.

ويدخل منتخب مصر بقيادة مدربه البرتغالي كارلوس كيروش اللقاء وعينه على تحقيق الفوز وتخطي المنتخب الكاميروني صاحب الأرض والجمهور لمواجهة السنغال في المباراة النهائية يوم ٦ فبراير الجاري ليكون النهائي العاشر للفراعنة الذين وصلوا ٩ مرات للنهائيات وحصدوا ٧ ألقاب قارية.



واستقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش على التشكيل الذى سيبدأ به مباراة الكاميرون.



وجاء تشكيل منتخب مصر ضد الكاميرون كالتالي :

حراسة المرمى:

محمد أبو جبل

الدفاع:

عمر كمال عبدالواحد

أحمد فتوح

محمد عبدالمنعم

محمود حمدي الونش

الوسط :

عمرو السولية

حمدي فتحي

محمد النني

الهجوم:

محمد صلاح

مصطفي محمد

عمر مرموش



فيما صرف مجلس إدارة اتحاد الكرة مكافأة إجادة للاعبى منتخب مصر بواقع 3 آلاف دولار لكل لاعب بعد الفوز على منتخب المغرب فى دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية والتأهل لدور الأربعة لمواجهة الكاميرون فى الدور قبل النهائى.

