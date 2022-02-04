خالد جلال فى رثاء "جلال الشرقاوى": وداعا الأستاذ والمعلم

نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، المخرج الكبير "جلال الشرقاوى" الذى لبى نداء ربه اليوم الجمعة، بعد أن أثرى المجال الفني بالكثير من الأعمال الناجحة .

وقال جلال، إننا نودع اليوم أستاذا ومعلما ومخرجا كبيرا، تتلمذ على يديه العديد من نجوم الفن، كان له أسلوبه ومنهجه المتميز والفريد فى التمثيل والإخراج، وسجل مسيرة من العطاء الفنى تعد محطات هامة فى تاريخ الفن المصرى، رحم الله الفنان المبدع جلال الشرقاوى، وألهم أهله ومحبينه الصبر والسلوان .

يشار إلى أن جلال الشرقاوى شغل العديد من المناصب منها رئيس قسم التمثيل والإخراج وعميد المعهد العالى للفنون المسرحية عامي 1975 و 1979، وأستاذ متفرغ بالمعهد منذ عام 2006، حصل على جائزة الدولة التقديرية فى الفنون عام 1994، وأخرج الكثير من المسرحيات الناجحة منها " حودة كرامة، الجنزير، عطية الإرهابية، ع الرصيف، راقصة قطاع عام، البغبغان، الجوكر، مدرسة المشاغبين"، إلى جانب المشاركة بالتمثيل فى العديد من الأعمال الفنية الناجحة .