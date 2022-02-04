عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خالد جلال فى رثاء "جلال الشرقاوى": وداعا الأستاذ والمعلم

جلال الشرقاوي
جلال الشرقاوي

نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، المخرج الكبير "جلال الشرقاوى" الذى لبى نداء ربه اليوم الجمعة، بعد أن أثرى المجال الفني بالكثير من الأعمال الناجحة .

وقال جلال، إننا نودع اليوم أستاذا ومعلما ومخرجا كبيرا، تتلمذ على يديه العديد من نجوم الفن، كان له أسلوبه ومنهجه المتميز والفريد فى التمثيل والإخراج، وسجل مسيرة من العطاء الفنى تعد محطات هامة فى تاريخ الفن المصرى، رحم الله الفنان المبدع جلال الشرقاوى، وألهم أهله ومحبينه الصبر والسلوان .

خالد جلال ينعى عايدة عبد العزيز: إحدى أيقونات التمثيل

خالد جلال ناعيا “طارق شرارة”: "موسيقاه كانت عماد مسرحياتي"

يشار إلى أن جلال الشرقاوى شغل العديد من المناصب منها رئيس قسم التمثيل والإخراج وعميد المعهد العالى للفنون المسرحية عامي 1975 و 1979، وأستاذ متفرغ بالمعهد منذ عام 2006، حصل على جائزة الدولة التقديرية فى الفنون عام 1994، وأخرج الكثير من المسرحيات الناجحة منها " حودة كرامة، الجنزير، عطية الإرهابية، ع الرصيف، راقصة قطاع عام، البغبغان، الجوكر، مدرسة المشاغبين"، إلى جانب المشاركة بالتمثيل فى العديد من الأعمال الفنية الناجحة .

خالد جلال الشرقاوى تاريخ الفن المصرى جلال الشرقاوي مدرسة المشاغبين

ترشيحاتنا

أسعار أعيرة الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة 4-2-2022

المهن التمثيلية عن محمد صبحي: قيمة فنية لا يمكن المساس بها

وزيرة التضامن: مشاركتنا في معرض الكتاب إحياء وتأكيدًا على أهمية الثقافة وتعزيز السلوك الإيجابي

بعد زيادة أسعار البنزين.. ننشر تعريفة المواصلات في القليوبية

شبيهة طراز "رايث".. لقطات تجسسية لـ "رولز رويس سبكتر" موديل 2023

مكانة الأشهر الحرم ولماذا حرم القتال فيها؟.. خطيب الأوقاف يجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي أمم إفريقيا .. تحديث بالصور

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة أسعار البنزين 2022

للأبناء والبنات.. 3 حالات تستحق المعاش دون شروط بالقانون

خاص من المغرب| كواليس الساعات الأخيرة لإنقاذ الطفل ريان .. طائرة ملكية مجهزة لنقله

على قيد الحياة.. أحدث فيديو للطفل ريان داخل البئر

تحويل العقد القديم .. تشريع جديد يعيد التوازن بين المالك والمستأجر

موازنة البرلمان: ثبات أسعار أسطوانات الغاز.. وتوقعات بانخفاض البنزين الفترة المقبلة

جمال الغندور يفتح النار على بكاري جاساما حكم مباراة الكاميرون ومصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة جلال الشرقاوي تدخل في نوبة بكاء.. وياسر جلال أول الحاضرين لمسجد مصطفى محمود

أم كلثوم تعيد الغناء من أجله.. سر ترديد عظمة على عظمة يا ست في حفلات كوكب الشرق

وائل كفوري يتألق في حفل غنائي بموسم الرياض.. صور

منتخب الساجدين يهزم بكاري جاساما ويطيح بالكاميرون.. هل يحقق الفراعنة حلم البطولة الثامنة؟

فيديو

هيئة الأرصاد الجوية: أمطار وغبار وانخفاض في درجات الحرارة

أمنيته الحصول على كشك.. بائع مناديل خرج لكسب قوت يومه رغم برودة الطقس

فيديو جراف| تسونامي إصابات.. أخطر 10 تصريحات لـ الصحة العالمية عن أوميكرون

حتى لا تنخدع .. كيف تفرق بين لحم الحمير والبقري ؟

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

اﻟﻤﺰﻳﺪ