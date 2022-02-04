خالد جلال ينعى عايدة عبد العزيز: إحدى أيقونات التمثيل

حرص المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، على نعي الفنانة الكبيرة عايدة عبد العزيز، التى رحلت عن عالمنا أمس الخميس، بعد أن تركت لنا أعمالا فنية ستظل فى وجدان جمهورها.

وقال جلال إننا فقدنا إحدى أيقونات التمثيل فى مصر والوطن العربى، جسدت الشخصيات فى كل أعمالها بمهارة فائقة سواء فى المسرح أو السينما أو التليفزيون، رحم الله الفنانة عايدة عبد العزيز، وألهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان .

يشار إلى أن الفنانة عايدة عبد العزيز، هى زوجة الفنان الراحل أحمد عبد الحليم، تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1959، ومن أشهر أعمالها في السينما أفلام "علي ورق سيلوفان، وخرج ولم يعد، والنمر والأنثى"، ومن أشهر أعمالها في التليفزيون مسلسلات "زينب والعرش، والمرايا، وهالة والدراويش، ومحمد رسول الله إلي العالم"، وفى المسرح قدمت مسرحيات "دائرة الطباشير، النجاة، ملك يبحث عن وظيفه، طائر البحر، المهاجر، لعبة السلطان، أنتيجون"، إلى جانب العديد من السهرات التليفزيونية والإذاعة.