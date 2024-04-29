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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلام عبري: إسرائيل تقـ تل عنصرا من الحرس الثوري الإيراني في طهران

الحرس الثوري الإيراني
الحرس الثوري الإيراني

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين بأن إسرائيل تمكنت من قتل عنصر من الحرس الثوري الإيراني في العاصمة طهران.

وأشارت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية، إلى أن العنصر الذي قتلته إسرائيل وينتمي للحرس الثوري الإيراني، يُزعم تورطه في استهداف اليهود في ألمانيا.

وشهد شهر أبريل الجاري تصعيد غير مسبوق بين إيران وإسرائيل، حيث بدأ في اليوم الأول من الشهر بتدمير السفارة الإيرانية في دمشق بضربة إسرائيلية أسفرت عن مقتل سبعة عناصر إيرانية بينهم قياديين بالحرس الثوري، وردت طهران بشن هجمات ضد تل أبيب لأول مرة في التاريخ بإطلاق مئات الطائرات المسيرة، التي لم تحقق أهدافها لترد إسرائيل بعد ذلك بقصف مواقع عسكرية إيرانية في مدينة أصفهان.

إسرائيل تقتل عنصرا من الحرس الثوري الإيراني الحرس الثوري الإيراني استهداف اليهود في ألمانيا السفارة الإيرانية في دمشق

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