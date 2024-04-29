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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اتحاد المصريين بالخارج يعقد ندوة بالتعاون مع مجلس الشباب المصري

اتحاد عام المصريين
اتحاد عام المصريين بالخارج يعقد ندوة بالتعاون مع مجلس الشباب

قال عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية إن مجلس الشباب المصري برئاسة الدكتور "محمد ممدوح"، نظم ندوة وحوارا نقاشيا،  تحت عنوان "الهجرة غير الشرعية وتجريم الاتجار بالبشر"، وذلك بالتعاون مع الاتحاد العام للمصريين بالخارج.
 

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وخلال الاجتماع أوضح  "عادل حنفي" نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج بالسعودية ، أن هيئة كبار العلماء السعودية  أصدرت بيانا رسميا بأنه لا يجوز الذهاب للحج بدون تصريح من المملكة العربية السعودية ، لافتاً إلى إطلاق السعودية مبادرة تسمى "طريق مكة" لتسهيل كافة السبل للحجاج ، وبذلك لن يصرح لحاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها وكذلك تأشيرات خدمة الحجاج من أداء فريضة الحج .

من جانبه ذكر الدكتور "محمد ممدوح" رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري ، أهمية فريضة الحج كونه الركن الخامس من أركان الإسلام ، مشيراً إلى جهود الدولة المصرية بملف الهجرة غير الشرعية والطرق التي تتخذها لمواجهة هذه الظاهرة ، والعمل على توفير فرص عمل للشباب وتحسين ظروفهم الاقتصادية، وخصوصاً في المحافظات الأكثر هجرة غير شرعية .

واختتم حنفي بالإشادة بدور الدولة المصرية في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، كما أكد الحضور على ضرورة التوعية بداية من الأسرة والمدرسة والجامعات للحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها.

اتحاد عام المصريين بالخارج يعقد ندوة بالتعاون مع مجلس الشباب المصري
اتحاد عام المصريين بالخارج يعقد ندوة بالتعاون مع مجلس الشباب المصري
اتحاد عام المصريين بالخارج يعقد ندوة بالتعاون مع مجلس الشباب المصري
اتحاد عام المصريين بالخارج يعقد ندوة بالتعاون مع مجلس الشباب المصري
اتحاد عام المصريين بالخارج يعقد ندوة بالتعاون مع مجلس الشباب المصري
اتحاد عام المصريين بالخارج يعقد ندوة بالتعاون مع مجلس الشباب المصري
مجلس الشباب المصري الهجرة غير الشرعية الاتجار بالبشر عادل حنفي الشباب المصرى

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