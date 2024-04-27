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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندوة بآداب الوادي الجديد حول مخاطر الهجرة غير الشرعية ودور الجامعة في الحد منها

جانب من الندوه
جانب من الندوه

نظمت كلية الآداب بجامعة الوادي الجديد ندوة تثقيفية بعنوان "مخاطر الهجرة غير الشرعية ودور الجامعة في الحد منها"، برعاية  الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، وبإشراف الدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور إسلام عامر عميد كلية الآداب، والدكتور محمد عبد السلام عباس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.


حاضر في الندوة الدكتور مصطفى محمود مصطفى رئيس قسم الاجتماع بكلية الآداب، والمشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هند أشرف عباس المدرس بقسم علم الاجتماع بالكلية، وشارك في الندوة لفيف من طلبة كلية الآداب جامعة الوادي الجديد، بحضور الدكتور خلف بدوي العفدري منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وإكرامي صباح مدير إدارة رعاية الشباب، بمقر قاعة الاجتماعات بكلية الآداب.

وقال الدكتور إسلام عامر بأن الهدف من عقد هذه الندوة يتمثل في توعية الطلاب بمخاطر الهجرة غير الشرعية، ودور الدولة والفرد في مواجهتها، والسبل المتاحة لتحقيق أحلامهم سواء داخل الدولة أو خارجها بالهجرة الشرعية، بما يسهم في تعزيز روح الولاء والانتماء لدى الطلاب.

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وأضاف دكتور محمد عبد السلام عباس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن الورشة تضمنت عدة محاور منها: مفهوم الهجرة غير الشرعية، دوافع الهجرة غير الشرعية، الآثار المترتبة على الهجرة غير الشرعية، وأركان الهجرة غير الشرعية، وإلقاء الضوء على المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" التي تستهدف تحقيق حياة كريمة للمواطن المصري والحفاظ على حياته من مخاطر الهجرة غير الشرعية، وأخيرًا دور الجامعة في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

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