تغطية احتياجات الوحدات الصحية من الأطباء بالتناوب في قرى الوادي الجديد

تبدأ مديرية الشئون الصحية بمحافظة الودي الجديد، فى تنفيذ توجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم بتغطية احتياجات الوحدات الصحية بالقرى من الأطباء عن طريق التناوب، وذلك استجابة لمطالب المواطنين بتوفير الأطباء فى جميع الوحدات الصحية وخاصة القرى والمناطق النائية على مستوى المحافظة تحت إشراف الدكتور هشام بكر هارون وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وفى سياق متصل يستكمل فريق مكافحه استخدام المضادات الحيويه بالمديرية حملة التوعية باضرار استخدام المضاد الحيوي بدون داعي وذلك ضمنزفاعليات توعية وتثقيف المرضي عن المضادات الحيوية وكيفية التعامل معها تحت شعار "خليك واعى .. بلاش مضاد حيوى بدون داعى"، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور وزير الصحة والسكان بشان الاستخدام الامثل للمضادات الحيوية والتى تستهدف العاملين بكافة مجالات العمل بالنظام الصحى، للتعريف بضرورة ترشيد استخدام مضادات ميكروبات، ونشر الوعى وتسلط الضوء على آخر التحديثات فى الممارسات الدوائية، فيما يتعلق باستخدام المضادات الحيوية.