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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الخارجية الأمريكية: الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين لن ينتهي في المحكمة الجنائية الدولية

سامويل وربيرج
سامويل وربيرج

قال سامويل وربيرج متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إنّ بلاده لن ترى أن الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين سينتهي في المحكمة الجنائية الدولية.

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وأضافت وربيرج، في لقاء مع قناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامية رغدة منير: "حتى هذه الساعة، لم نرَ في الولايات المتحدة الأمريكية أي خطة كاملة وشاملة بأن الدولة الإسرائيلية ستوفر حماية للمليون مدني فلسطيني في رفح الفلسطينية".

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "أكثر من ذلك، لدينا قلق شديد من تأثيرات أي عملية عسكرية على الشعب الفلسطيني في هذه المنطقة وإمكانية تدخل المجتمع المدني لإيصال المساعدات عبر معبر رفح، بالإضافة إلى العلاقة بين إسرائيل ومصر... وبالتالي، نحن لدينا كل هذه المخاوف ونعبر عنها، وسنرى في الأيام المقبلة زيارة أنتوني بلينكن وزير الخارجية إلى إسرائيل، وسيناقش هذه الأمور معها".

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