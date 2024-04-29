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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية تتهم حماس بعرقلة الوصول لاتفاق تبادل وهدنة

بلينكن
بلينكن

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن التقى في الرياض بوزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات وقطر  والأردن.

وذكرت الخارجية الأمريكية أن بلينكن شدد خلال لقاءاته في الرياض، على دعم وقف الحرب بغزة ، وفق ما ذكرت العربية.

وأضافت الخارجية أن حماس هي التي تعرقل اتفاق التبادل والهدنة، كما أنها لا تقبل الاتفاق ونعول على الوسطاء للضغط عليها .

وأردفت الخارجية الأمريكية أن الوزير بلينكن جدد التأكيد على الدعم الأمريكي لجهود تحقيق سلام دائم عبر مسار لدولة فلسطينية.

كما شدد بلينكن على أهمية التنسيق الإقليمي لمنع توسع الصراع.

يأتي ذلك فيما قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الاثنين إنه لا يزال يتعين على إسرائيل بذل المزيد من الجهد لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر، وأنه سيستغل رحلته الحالية إلى الشرق الأوسط – وهي السابعة له إلى المنطقة منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في أكتوبر، للضغط على هذه القضية مع القادة الإسرائيليين.

وفي حديثه خلال منتدى الاقتصاد العالمي في الرياض، قال بلينكن إن أفضل طريقة لتخفيف الكارثة الإنسانية في غزة هي إبرام اتفاق بعيد المنال لوقف إطلاق النار من شأنه إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس.  

وقال إن حماس تلقت عرضا "سخيا للغاية" من إسرائيل، وأعرب عن أمله في أن تقبله الحركة.

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